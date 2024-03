Ostern ist etwas Besonderes – mit besonderem Stress für die Pfarrer

Plus Die Ostertage bescheren Pfarrern und ihren Teams eine Menge Arbeit. Denn für viele Menschen gehört der Gottesdienstbesuch nach wie vor unverbrüchlich zum Osterfest dazu.

Viele Menschen haben sich auf das lange Osterwochenende gefreut. Sei es, um ein paar schöne Tage mit der Familie zu verbringen, Kinder auf die Suche nach gut versteckten Osternestern zu schicken, ein wenig vom Alltag abzuschalten und durchzuatmen – oder um in der eigenen Pfarrei den ein oder anderen Gottesdienst mitzufeiern. Während der Osternacht draußen die Sonne aufgehen zu sehen und anschließend das Osterlicht nach Hause zu bringen, lässt das frühe Aufstehen und den Gang durch die stockfinstere Nacht zur Kirche schnell vergessen. Die Ostertage sind etwas Besonderes. Auch für die Pfarrer im Landkreis Aichach-Friedberg, die in dieser Zeit kaum hinterherkommen.

Angesichts immer größerer Pfarreiengemeinschaften gleicht es für sie einer Tüftelarbeit, in allen Pfarreien vor Ort zu sein und von Kindern bis älteren Menschen möglichst vielen Pfarreiangehörigen gerecht zu werden. Die Pfarrer und die Teams um sie herum lassen sich eine Menge einfallen, um den Kirchgängerinnen und Kirchgängern ein schönes Osterfest zu bereiten. Denn für viele von ihnen gehören die Ostergottesdienste untrennbar zu diesen Tagen dazu.