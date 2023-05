Aichach-Friedberg

"Schule fürs Leben": Was lernen Kinder für den Alltag?

Plus Unter dem Motto "Schule fürs Leben" sollen Kinder ihre praktischen Fähigkeiten erweitern. Welche Angebote gibt es dazu an den Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg?

Wer schafft es, in 35 Sekunden ein Bett zu beziehen? Fünf Neuntklässler haben mit dieser Zeit kürzlich einen kleinen Wettbewerb an der Grund- und Mittelschule Hollenbach gewonnen. In Workshops konnten die Schüler ihre praktischen Fähigkeiten im Alltag erweitern. Derartige Projekte gibt es nahezu an allen Schulen im Wittelsbacher Land. Was lernen die Kinder an den Schulen für das tägliche Leben? Wir haben nachgefragt.

Schuhe putzen, Reifen flicken, Schleife binden oder Uhr ablesen: Das waren nur einige der Themen, mit denen sich die Schüler kürzlich in Hollenbach beschäftigten. Für altersgemischte Gruppen bot jeder Lehrer ein Thema an, in dem er sich besonders gut auskennt. Organisiert wurden die Projekttage von Daniela Deuschle, die ab September Nachfolgerin von Schulleiter Peter Leischner wird. Deuschle freute sich, dass die Schülerinnen und Schüler die gestellten Aufgaben mit Feuereifer bewältigten.

