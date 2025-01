So rüsten sich die Klinken Aichach und Friedberg für die Krankenhausreform

Der Ärztestreik, der auch die Kliniken an der Paar ab Mittwoch getroffen hätte, wurde in letzter Minute abgewendet. Die Häuser hatten zu diesem Zeitpunkt allerdings schon vorgesorgt und planbare Operationen verschoben. Trotzdem ist Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer froh, dass es nicht zum Streik kommt. Weniger froh ist er mit Blick auf die finanzielle Lage über die ausgehandelten Tariferhöhungen in Höhe von acht Prozent. Zudem müssen sich die KliPa für die Krankenhausreform rüsten. Oberstes Ziel ist es, die Standorte Aichach und Friedberg beide zu erhalten. Die Frage ist jetzt, wie - zumal sich die Vorgaben durch die Bundestagswahl schnell wieder ändern können.

Ute Krogull Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis