So viele Babys werden 2023 im Wittelsbacher Land geboren

Plus Das Geburtshaus in Aichach zieht positive Bilanz. Am 27. Dezember wird dort das 200. Baby geboren. Doch auch die Geburtshilfestation in Friedberg bleibt gefragt.

Von Evelin Grauer, Carmen Jung

Das Aichacher Geburtshaus hat sich etabliert. Dort ist das zweite vollständige Betriebsjahr beendet, und das Hebammenteam zieht eine rundum positive Bilanz. Im vergangenen Jahr haben 75 Babys das Licht der Welt in den Räumen im ehemaligen Aichacher Krankenhaus erblickt. Dazu kamen zehn Hausgeburten. Weiterhin gefragt bleibt im Landkreis daneben die Geburtshilfestation am Friedberger Krankenhaus. Dort wurden 2023 insgesamt 658 Kinder geboren.

Das Geburtshaus in Aichach meldet: "Wir sind sehr froh über diesen wunderbaren Arbeitsplatz und stolz darauf, was wir in den vergangenen Jahren geschafft haben." Am 20. August 2021 ist dort das erste Kind zur Welt gekommen – noch vor der offiziellen Eröffnung der Räume in der ehemaligen Geburtshilfestation des früheren Kreiskrankenhauses, die im September folgte. Am 27. Dezember konnte sich das Team über die 200. Geburt freuen. Das Mädchen wohnt mit ihren Eltern in Rain. Und kurz vor 0.00 Uhr in der Nacht zum Heiligabend kam eine Maria zur Welt – ein "Beinahe-Christkindl". Mama Marina Neubauer hatte sich aber unbedingt gewünscht, dass ihr Kind einen eigenen Geburtstag feiern kann, was sich letztlich auch erfüllt hat. Maria ist das dritte Kind der Pöttmeser Familie und kam mit 3610 Gramm und 52 Zentimetern auf die Welt.

