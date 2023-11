Aichach-Friedberg

vor 50 Min.

Sparstrumpf der Müllgebühren-Zahler im Landkreis ist prall gefüllt

Plus Rund 13 Millionen Euro stehen für den Ausbau der Wertstoffhöfe und die Senkung der Müllgebühren ab 2025 im Kreis Aichach-Friedberg zur Verfügung.

Von Christian Lichtenstern

Als Kämmerer "durfte" Michael Haas den Kreisräten die Botschaft von der drohenden Rekordverschuldung überbringen. Sein Nachfolger als Leiter der Abfallwirtschaft des Landkreises, Matthias Lesti, hatte da eine ganz andere Nachricht für den Kreistag: Der Sparstrumpf der Müllgebühren-Zahler im Wittelsbacher Land ist mit rund 13 Millionen Euro so prall gefüllt wie nie zuvor. Ob die Haushalte bei der nächsten Gebührenkalkulation ab 2025 noch mal entlastet werden können, steht aber noch nicht fest.

Neue Sammelstelle im Pöttmeser Gewerbegebiet ist geplant

Ein Teil der Rücklage soll nämlich in den Ausbau der Wertstoffsammelstellen im Wittelsbacher Land investiert werden. Zum Beispiel in den Neubau eines Recyclinghofes in Pöttmes. Der Markt plant auf einem Grundstück an der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet.

