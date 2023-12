Aichach-Friedberg

Starke Niederschläge füllen die Grundwasserspeicher in der Region

Plus Im Gegensatz zum vergangenen Dürrewinter hat es sich ab Herbst so richtig eingeregnet, dazu noch der Wintereinbruch mit Schneemassen. Wie sich das auf die Grundwasserstände ausgewirkt hat.

Von Christian Lichtenstern

Dauerregen, Schneemassen, Dauerregen – für die meisten Menschen war es in den vergangenen Wochen deutlich zu viel des Guten von oben. Für Straßenbäume, Land- und Forstwirte und Wasserverbraucher – also für alle – sind die aktuellen Zahlen der Messtationen aber hervorragende Nachrichten. Die starken Niederschläge seit Ende August haben für eine spürbare Erholung der Grundwasserstände im Wittelsbacher Land gesorgt. Die außergewöhnliche Winter-Trockenheit im vergangenen Jahr sorgte im März noch für absolute Tiefstände. Regen im Spätsommer und Herbst und der viele Schnee beim Wintereinbruch Anfang Dezember haben jetzt zumindest die oberen Speicher wieder gefüllt.

Über 450 Liter bei Mering, rund 450 Liter bei Dasing, etwa 420 Liter in Mühlhausen bei Affing und ebenfalls noch gut 400 Liter im generell „trockenen“ Ainertshofen bei Inchenhofen. Das sind die in den Wetterstationen des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth gemessenen Niederschlagsmengen pro Quadratmeter in den vergangenen vier Monaten. Von den insgesamt rund 900 Litern im Jahresverlauf im Landkreis (in Ainertshofen sind es nur 800 Liter) sind gut zwei Drittel in der zweiten Jahreshälfte gefallen. Die ersten drei Monate waren mit insgesamt unter hundert Liter Regen und Schnee noch extrem trocken, der Frühling war dann zwar ziemlich verregnet, aber auch im Mai und Juni fehlten Niederschläge. Aber jetzt hat die Natur aufgeholt. Was den einen oder anderen aus der Freizeitgesellschaft frustet, ist ein echter Segen für den dürren Wald und die staubigen Felder und das Trinkwasserreservoir.

