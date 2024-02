Aichach-Friedberg

Statt Wiener Würstl wird in Inchenhofen heute Gutbürgerliches serviert

Plus Wo die Wirtschaft noch im Dorf steht: Inchenhofen ist mit den Gasthäusern Voglbräu und Baderwirt gut versorgt. Als Konkurrenz sehen sie sich aber nicht.

Ratschen, Karteln, Zusammenkommen: Die Dorfwirtschaft ist meist der Mittelpunkt des Ortes. Es werden aber immer weniger. Wir haben uns umgeschaut, wo die Wirtschaft noch im Dorf ist, und stellen einige in loser Folge in einer Serie vor. Den Auftakt machen zwei Gasthäuser in Inchenhofen:

Den Baderwirt und den Voglbräu in Inchenhofen trennen nur wenige Meter. Es eint sie ihre Geschichte als klassische Dorfwirtschaft. Heute sind beide mehr Speiselokal. Beide legen aber Wert darauf, ihre Funktion als Dorfwirtschaften weiter zu erfüllen. Hinter den Kulissen ziehen die beiden Traditionshäuser häufig an einem Strang – für ihre Gäste.

