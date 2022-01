Aichach-Friedberg

vor 19 Min.

Umfrage in Aichach: Sollten Männer mehr im Haushalt helfen?

Familienministerin Anne Spiegel fordert, dass Männer mehr im Haushalt helfen sollen. Wir haben die Menschen am Aichacher Stadtplatz gefragt, was sie davon halten.

Plus Oft sind es Frauen, die einen großen Teil der Hausarbeit erledigen. Ministerin Anne Spiegel fordert Männer auf, sich mehr einzubringen. Was die Menschen in Aichach davon halten.

Von Katja Neitemeier

Familienministerin Anne Spiegel fordert: Männer sollen mehr im Haushalt helfen! Paare und Familien sollen also in Zukunft Aufgaben wie Kochen, Waschen oder Putzen gerecht unter sich aufteilen. Bislang übernehmen vielerorts Frauen einen großen Teil der Haushaltsführung und kümmern sich um die Kinder. Wir haben Menschen am Aichacher Stadtplatz gefragt, wie dieses Thema bei ihnen geregelt ist und was sie von Spiegels Forderung halten.

