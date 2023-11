Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Für den Kreisbauhof in Ecknach gibt es vorerst nur eine Interimslösung

Plus Container sollen Platzprobleme lösen, auch bei der Arbeitssicherheit besteht Handlungsbedarf. Den Neubau des Verwaltungsgebäudes stellt der Kreistag aber zurück.

Von Christian Lichtenstern

Die Planung für einen Neubau des Verwaltungsgebäudes am Kreisbauhof im Aichacher Stadtteil Ecknach ist vorerst zurückgestellt. Zunächst sollen als Interimslösung Container auf dem Gelände im Gewerbepark aufgestellt werden. Die Kostenhochrechnung in einer Machbarkeitsstudie auf 3,5 Millionen Euro sorgte jetzt im Kreistag für Diskussionen – auch in Anbetracht der drohenden hohen Verschuldung des Landkreises in den kommenden Jahren.

Insbesondere die Büro- und Mitarbeiterräume des Kreisbauhofs sind nicht mehr zeitgemäß, reichen nicht aus und entsprechen vor allem nicht den Arbeitsschutzbestimmungen. Die Studie empfiehlt einen Neubau, der nach Abbruch des Bestandsgebäudes an der gleichen Stelle, an der Frontseite zur Industriestraße, dreimal so viel Platz für acht Büroarbeitsplätze, Mitarbeiter-, Besprechungs-, Schulungs- und Sanitärräume schaffen würde. Der Anbau in Holzbauweise hätte eine Gesamtnutzfläche von 480 Quadratmetern auf drei Geschossen.

