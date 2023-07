Aichach-Friedberg

Waldbrände auf Rhodos: Was Reisebüros ihren Kunden raten

Auf der griechischen Insel Rhodos warteten am Samstag Menschen darauf, vor den Waldbränden in Sicherheit gebracht zu werden.

Plus Wegen der Waldbrände mussten seit Samstag tausende Touristen ihre Hotels auf Rhodos verlassen. Reisebüros im Landkreis Aichach-Friedberg verfolgen die Entwicklung.

Als Stefanie Deiters-Galiäa mitbekam, dass auf der griechischen Insel Rhodos wegen der Waldbrände Touristenhotels evakuiert werden, schaute sie gleich nach, ob Kunden ihres Reisebüros Urlaubsoase.net in Aichach betroffen sein könnten. Erleichtert stellte sie fest: Das ist nicht der Fall. Auch nicht beim Reisebüro am Tandlmarkt in Aichach und dem Reiseservice Topsonne in Kühbach. Das ist nicht selbstverständlich: "Griechenland ist in diesem Jahr bei uns mit weitem Abstand Reiseziel Nummer Eins", sagt Deiters-Galiläa.

Bislang haben die Waldbrände in Griechenland - es brennt auch auf Korfu, Euböa und an anderen Orten - nur auf zwei ihrer Kunden Auswirkungen, erzählt Deiters-Galiläa. Sie wären am Donnerstag nach Rhodos geflogen, der Veranstalter habe die Reise storniert. Deiters-Galiläa hatte am Montag mit vielen Anfragen von Leuten gerechnet, die Griechenland gebucht haben. Angerufen habe nur eine Kundin. Ihr hat Deiters-Galiläa geraten, was sie allen rät: abwarten. Sie geht davon aus, dass die Brände bald gelöscht sind. Die Reiseveranstalter gingen nach Abreisedatum vor. Erst, wenn diese Reisen absagen, könnten die Kunden kostenlos umbuchen oder stornieren.

