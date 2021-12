Warum die Energiewende im Wittelsbacher Land besser läuft als anderswo

Plus Aichach-Friedberg ist bei Strom durch Sonne, Wind, Wasserkraft und Biomasse schon jetzt viel weiter als das Regierungsziel für Deutschland bis 2030. Ein Dorf liegt weit vorn.

Die Ampel-Regierung hat sich bei der Energiewende ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis 2030 soll Deutschland 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen, derzeit liegt der Anteil bei rund 45 Prozent. Das Wittelsbacher Land hat die 80er-Marke bereits vor einem Jahrzehnt übersprungen und liegt aktuell (Jahr 2020) bei 125 Prozent. Das heißt: Aichach-Friedberg erzeugt sogar einen Überschuss und "exportierte" im vergangenen Jahr rund 140 Millionen Kilowattstunden Strom. Woher kommt das?