Wechselladerkonzept für besseren Katastrophenschutz im Landkreis

Plus Der Landkreis kauft flexible Feuerwehrfahrzeuge und Container für verschiedene Gefahren. Wechsellader sollen Ausrüstung für Katastrophenschutzeinsätze transportieren.

Vier Feuerwehren werden vom Landkreis für die Gefahrenabwehr und den Katastrophenschutz im gesamten Wittelsbacher Land ausgerüstet. Der Kreistag hat jetzt abschließend und einstimmig einem Beschaffungskonzept für die nächsten zehn Jahre zugestimmt, das im Spätherbst vom Kreisausschuss eingehend vorberaten und empfohlen worden ist. An den vier Standorten sollen jeweils ein Wechselladerfahrzeug und insgesamt einmal 14 Abrollcontainer mit spezieller Ausrüstung stehen.