So erleben Kitas im Landkreis den Mangel an Mitarbeiterinnen

Wenn nicht genug Fachpersonal da ist, müssen Kitas den Betrieb einschränken. Notbetreuung gab es in diesem Jahr in sechs Einrichtungen.

Plus Die Kommunen müssen immer mehr Kitagruppen schaffen, doch oft fehlt Personal schon in den bestehenden wie in Mering und Aichach. Eltern hoffen auf Lösungen.

Von Claudia Bammer

Meistens kommt es überraschend. Alona Woloschina erinnert sich: An einem Donnerstag kam die E-Mail, dass der Kindergarten ihres vierjährigen Sohnes Leon am Montag wegen Personalmangels geschlossen ist. Ab Dienstag arbeitet die Mutter als Bankkauffrau. "Am Montagnachmittag wusste ich nicht, ob ich mein Kind am Dienstag bringen kann oder nicht", sagt sie. Diese Unsicherheit sei es vor allem, was den Eltern von Kitakindern Sorgen macht, sagt die Elternbeiratsvorsitzende des Aichacher Kindergartens Holzgarten. "Es ist schwierig, das zu organisieren." Weil das Personal knapp ist, kommt es aber immer wieder vor, dass Einrichtungen Kinder nicht im gewohnten Umfang betreuen können.

Ist zu wenig Fachpersonal da, müssen Kitas die Betreuungszeiten reduzieren, eine Notbetreuung einrichten oder Gruppen schließen. Das Jugendamt wird darüber informiert. In Mering gibt es acht Kitas, drei davon sind kommunal. Im integrativen Kinderhaus am Kapellenberg sei seit seiner Erweiterung noch nie der nötige Personalstand erreicht worden, berichtet Bürgermeister Florian Mayer. Fünf Vollzeitkräfte, die etwa zur gleichen Zeit schwanger wurden, haben eine große Lücke gerissen. Derzeit sind die Öffnungszeiten reduziert. Außerdem verzichten Eltern freiwillig auf Buchungszeiten.

