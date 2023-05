Aichach-Friedberg

Wie hat der viele Regen die Grundwasserspeicher in der Region gefüllt?

Plus Nach einem Dürrewinter hat es sich richtig eingeregnet. Mancherorts im Wittelsbacher Land sind es über 100 Liter. Wie sich das auf das Grundwasser ausgewirkt hat.

Von Christian Lichtenstern

Über 150 Liter bei Mering, rund 125 Liter bei Dasing, etwa 120 Liter in Mühlhausen bei Affing und immerhin noch knapp 90 Liter im generell "trockenen" Ainertshofen bei Inchenhofen. Das sind nicht die Zahlen zum Bierausschank bei den Feiern am Maifeiertag im Wittelsbacher Land, das sind die Niederschlagsmengen pro Quadratmeter in den vergangenen 30 Tagen. In einem halben Jahr seit Anfang November waren es in Ainertshofen insgesamt etwas über 225 Liter Regen und Schnee, in Dasing 25o und an der Messstation des Wasserwirtschaftsamtes in Mering rund 300 Liter. Diese Zahlen zeigen, was jeder auch ohne Messbecher mitbekommen hat: Dieser Frühling war ziemlich verregnet und die Zeit davor extrem trocken. Was die Freizeitgesellschaft frustriert, ist ein echter Segen für den dürren Wald und die staubigen Felder und hat auch für eine Erholung der Grundwasserstände gesorgt.

Die starken Regenfälle seit April haben die oberen Grundwasserspeicher in der Region wieder gefüllt Foto: Gerten, dpa (Symbolbild)

Mitte März wurden nicht nur von Trinkwasserversorgern nach einer außergewöhnlichen Winter-Trockenheit die Alarmglocken geschlagen: Dabei ist der Landkreis Aichach-Friedberg im Vergleich zum Beispiel mit Franken, aber erst recht mit Mittelmeerländern und Dürregebieten auf der südlichen Erdhalbkugel, mit sehr viel Wasser versorgt. Das liegt an den überdurchschnittlichen Niederschlägen am nördlichen Alpenrand und an der Geologie. Wasser kann hier relativ gut gespeichert als auch gefördert werden. Das kiesige Lechfeld ist einer der mächtigsten und ergiebigsten der sogenannten Porengrundwasserleiter. Das Lech-begleitende Grundwasser strömt dabei von Süd nach Nord in Richtung Donau durch das breite Schotterfeld des Gebirgsflusses, das der Gletscher aus der Würmeiszeit (die begann vor 115.000 Jahren) geformt hat.

