Wo im Wittelsbacher Land die neuen Maibäume gefeiert werden

Die einen sprechen von "des Dorfes Zier", die anderen vom "Traditionsstangerl" – die richtige Bezeichnung ist aber natürlich: Maibaum. Um sie drehen sich am langen ersten Maiwochenende zahlreiche Feste im Wittelsbacher Land. Insgesamt werden in den Dörfern und Märkten rund 30 Maibäume aufgestellt. Und überall gibt es ein Fest. Unsere Redaktion verrät, wo und wie gefeiert wird:

Adelzhausen-Heretshausen Die Dorfgemeinschaft Heretshausen-Irschenhofen und der Schützenverein stellen den Maibaum am 30. April auf. Er wird um 11 Uhr vom Gerrer zum Dorfplatz gebracht, gegen 11.30 gesegnet und aufgestellt. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen, später Kaffee und Kuchen. Die Gail-Buam sorgen für Musik.

Affing Das Fest der Maibaumfreunde, ein Zusammenschluss engagierter Bürgerinnen und Bürger, steigt am Sonntag, 30. April. Nach dem Gottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche wird der Baum gesegnet und aufgestellt. Ab 10.30 Uhr ist musikalische Unterhaltung geboten, ab 11 Uhr gibt es Mittagessen im Schlossstadl und Festzelt, ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen. Der Kindergarten Affing tritt um 13.30 Uhr, die Volkstanzgruppe um 13.45 Uhr auf. Ab 14 Uhr spielt eine Live-Band, ab 18 Uhr sorgt die Band Die 4-Taktler für Stimmung. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg.

Affing-Mühlhausen/Aulzhausen Der Burschen- und Madlverein Mühlhausen-Aulzhausen veranstaltet am 30. April ab 17.30 Uhr in Mühlhausen einen Tanz in den Mai mit Live-Musik von d'Holzheimer. Das Maibaumfest mit Aufstellung findet am 1. Mai ab 11.30 Uhr statt.

Aichach Einen kleinen Maibaum stellt der Luftsportverein Aichach am 1. Mai ab 13.30 Uhr auf. Das Maifest auf dem Segelfluggelände beginnt um 10 Uhr. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Den ganzen Tag über herrscht Flugbetrieb.

Die Schlossgemeinschaft Blumenthal feiert mit Musik und Tanz im Biergarten

Aichach-Blumenthal Die Schlossgemeinschaft Blumenthal stellt am 1. Mai einen Maibaum auf. Gefeiert wird zwischen 10 und 13 Uhr mit Musik und Tanz, Kinderschminken, Bänderreigen und Brotzeiten und Bier im Biergarten.

Aichach-Griesbeckerzell Die Zeller Vereine starten das Maifest um 09.30 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 11:30 Uhr gibt es Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. Gegen 12.30 Uhr wird der neue Maibaum aufgestellt und gesegnet. Um 15 Uhr führen die Kinder einen Maitanz auf, gegen 17 Uhr klingt das Fest mit einer Brotzeit aus.

Aichach-Edenried Der Schützenverein Almenrausch organisiert die Maibaumaufstellung am 1. Mai. Der Baum wird gegen 10 Uhr gesegnet und per Kran aufgestellt. Ab 9 Uhr gibt es einen Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück, ab 11.30 Uhr Mittagessen mit frisch gegrillten Gockeln (Bestellung unter 08207/959692) und ab 13.30 Uhr Kaffee und Kuchen.

Aichach-Klingen Die Freiwillige Feuerwehr Klingen stellt am 1. Mai ab etwa 9.45 Uhr einen Maibaum per Muskelkraft auf. Danach gibt es Mittagessen. Anschließend werden von den Klingener Bäckerinnen selbst gemachte Kuchen, Torten und Muffins sowie Kaffee angeboten.

Aichach-Oberschneitbach Per Hand stellt die Freiwillige Feuerwehr Oberschneitbach den Maibaum auf. Die Aktion startet am 1. Mai ab 9.30 Uhr. Zur Sicherung wird ein Bagger eingesetzt. Anschließend gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.

Aichach-Unterwittelsbach Die Feuerwehr startet am 1. Mai früh in den Festtag. Um 7.45 Uhr wird der Maibaum in einem Festzug vom Kreisverkehr zum Gemeinschaftshaus geleitet. Dort wird er ab 8.30 Uhr gesegnet und dann per Hand aufgestellt. Nur zur Absicherung ist ein Kran im Einsatz. Anschließend gibt es Mittagessen. Musik machen "D'Hennasprenga".

Aindling Der Burschenverein startet das Fest am 1. Mai auf dem Marktplatz um 8.30 Uhr mit einem Frühschoppen samt Weißwurstfrühstück. Gegen 11 Uhr wird der Maibaum gesegnet und danach per Kran aufgestellt. Bis Mittag spielt der Musikverein, am Nachmittag sorgt eine Band für Live-Musik. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, später Kaffee und Kuchen.

In Dasing kommt der Maibaum heuer an eine neue Stelle

Dasing-Laimering Wegen des Abrisses des Gasthofs Asum kommt der Maibaum an eine neue Stelle. Der Burschenverein lädt außerdem am 1. Mai zur großen Maibaumfeier; Start ist um 14 Uhr an der Sielenbacher Straße 15 mit Weißbierwagen, warmem Essen, Kaffee und Kuchen, Hüpfburg und Blasmusik (bei schlechtem Wetter Zeltbetrieb).

Eurasburg Die Interessengemeinschaft Maibaum Eurasburg stellt am 1. Mai den Maibaum am Dorfplatz auf. Ablauf: 8.30 Uhr Weißwurstfrühschoppen, 10.30 Segnung, 11 Uhr Maibaumaufstellen, 12 Uhr Mittagessen, 14 Uhr Kaffee und Kuchen.

Eurasburg-Freienried Der Baum wird wieder am Standort vor dem Gemeinschaftshaus gemeinsam aufgestellt – die Maibaumfreunde bitten um tatkräftige Unterstützung. Das Programm am 30. April: 8.30 Uhr: Frühstück mit Weißwürsten und Wienern, 9.30 Uhr: Aufstellen des Maibaums mit Stangen, 11.30 Uhr: Mittagessen, nachmittags Baumsegnung, 14 Uhr: Kaffee und Kuchen, anschließend Brotzeit und Barbetrieb.

Friedberg-Haberskirch Das Maibaumstellen startet am 1. Mai um 10 Uhr, anschließend Maifeier am Feuerwehrhaus mit Sau vom Grill, Kaffee und Kuchen.

Friedberg-Ottmaring In Ottmaring wird der Maibaum am 30. April ab 15 Uhr am Feuerwehrhaus aufgestellt. Anschließend Maifeier am Feuerwehrhaus mit Kaffee/Kuchen, Abendessen und Barbetrieb.

Friedberg-Rederzhausen Der Stopselclub lädt am 1. Mai zur Maifeier. Der Maibaum wird um 10 Uhr vor dem Feuerwehrhaus traditionell per Hand mit Scheren aufgestellt. Die Bevölkerung wird um Mithilfe beim Aufstellen gebeten! Anschließend gibt es Mittagessen, nachmittags Kaffee und Kuchen.

Hollenbach-Schönbach Das Maibaumkomitee startet am 30. April ab 20 Uhr mit einer "Party in den Mai" im Zelt am Festplatz. Am 1. Mai gibt es ab 11 Uhr Mittagstisch. Um 12.30 Uhr startet ein Festzug mit dem Maibaum vom Maisel zum Aufstellungsort. Er wird dort gesegnet und aufgestellt. Neben Kaffee und Kuchen werden Barbetrieb, Hüpfburg, Eis und der Auftritt eines Zauberers geboten.

Inchenhofen Die Maibaumbuam Leahad veranstalten das Maibaumfest, das am 1. Mai um 9 Uhr mit dem Einzug mit Blaskapelle startet. Ab 11 Uhr finden Segnung und Aufstellung statt. Es gibt Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Barbetrieb.

Am 1. Mai findet in Kissing das Maibaumfest der Vereine statt

Kissing Am 1. Mai findet um 14 Uhr das Maibaumfest der Vereine statt. Dort bieten die Musikkapelle Kissing, die Chorgemeinschaft des KSC, der Männergesangsverein Liederkranz und der Heimat- und Volkstrachtenverein D´Burgstaller eine Stunde Darbietungen an. Im Anschluss findet im Feuerwehrhaus die Maibaumfeier mit der Musikkapelle statt. Die Feuerwehr lädt bereits um 10 Uhr zum evangelischen Gottesdienst mit anschließender Fahrzeugsegnung.

Kühbach Der Burschenverein geleitet den Maibaum unter den Klängen des Musikvereins zum Maibaumplatz, wo dieser ab 10 Uhr per Hand und mithilfe von Scheren aufgestellt wird. Im Festzelt gibt es Mittagessen, Kaffee, Kuchen und Eis.

Mering Die Feier am Maibaum am Marktplatz entfällt, die Maibaum-Feierlichkeiten werden auf das Volksfest verlegt.

Merching Die Feier um den 1. Mai ist zweigeteilt. Veteranenverein: 8.30 Uhr Aufstellung der Vereinsfahnenabordnung an der MZH oder 8.45 Uhr bei schlechtem Wetter, 9 Uhr Gedächtnisgottesdienst, anschließend Ehrung am Kriegerdenkmal. Burschenverein: ab etwa 10 Uhr Weißwurstessen am Maibaum, mit musikalischer Untermalung durch den Musikverein, bei schlechtem Wetter im FWHaus, ab ca. 12 Uhr Mittagessen, danach ab ca. 14 Uhr Kaffee und Kuchen, mit musikalischer Untermalung durch "Trio plus Mandicho". Nach Kaffeezeit geselliges Beisammensitzen und Ausklang der Feier, weiterhin mit Musik vom „Trio plus Mandicho“.

Obergriesbach-Zahling Der Maibaum der Dorfgemeinschaft wird am 30. April aufgestellt. Er wird gegen 10 Uhr gesegnet und anschließend per Kran in die Senkrechte gehievt. Danach gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.

Petersdorf-Hohenried Die Aufstellung findet am 30. April statt. Der Baum wird um 9.30 Uhr am Ortseingang gesegnet und per Kran aufgestellt. Die Feier mit "Ziach auf" findet ab 11 Uhr (Mittagessen) auf dem Gelände des SSV Alsmoos-Petersdorf statt. Um 13 Uhr präsentieren die Kindergartenkinder ihren Maitanz bei Kaffee und Kuchen. Ab 17 Uhr veranstaltet die Dorfgemeinschaft eine Maiparty auf dem Sportplatz mit Barbetrieb, Burger und Bosna ein.

Pöttmeser Ortsteile feiern in den Mai

Pöttmes-Ebenried Mit dem Kran wird der Maibaum am 1. Mai aufgestellt. Das Fest, veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehr Ebenried, beginnt um 10 Uhr. Dabei treten die Kühnhauser Goaßlschnoizer auf. Im Kirchenwirt-Stadel gibt es Mittagessen, Kaffee und Brotzeit.

Pöttmes-Gundelsdorf Die Ortsvereine stellen am Samstag, 29. April, den Maibaum auf. Zuvor wird er um 13.30 Uhr geweiht. Um 14.30 Uhr geht es im Festzug und mit Blasmusik zum Ortsplatz. Dort wird um 14.45 Uhr der Brotbackofen eingeweiht. Es gibt Kaffee, Kuchen und frische Kiachlan. Um 15.30 Uhr steht ein Bändertanz der Dorfjugend auf dem Programm. Ab 16.30 Uhr gibt es Gockerl und Rollbraten vom Grill. Ab 18 Uhr werden geschmückte Moaler versteigert. Ab 19 Uhr werden Rahmflecken vom Brotbackofen angeboten. Abends feiern Jung und Alt eine Party.

Pöttmes-Handzell Der Maibaum wird am 1. Mai um 9.30 Uhr gesegnet und ab 10.30 Uhr aufgestellt. Ab 12 Uhr gibt es Mittagstisch, ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Gefeiert wird im Festzelt. Der Burschenverein Handzell veranstaltet das Fest. Dieses findet bei jedem Wetter statt.

Pöttmes-Osterzhausen Die Dorfvereine stemmen die Feier am 1. Mai. Der Baum wird um 9.45 Uhr abgeholt und aufgestellt. Es gibt einen Maibaumtanz und danach Mittagessen mit Unterhaltung sowie Kaffee und Kuchen.

Pöttmes-Schnellmanskreuth Die Maibaumfreunde veranstalten am 1. Mai das Fest rund um den Maibaum, der um 11 Uhr gesegnet wird und ab 11.30 Uhr mithilfe eines Kranes aufgestellt wird. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen im Hof beim Allgaier Toni, nachmittags Kaffee und Kuchen.

Rehling Der Maibaum wird am 1. Mai mit Blasmusik eingeholt. Gegen 9.45 Uhr werden am Rathausplatz die Schilder angebaut. Um 10.30 Uhr ist Festgottesdienst in der Kirche, anschließend wird der Baum gesegnet und per Autokran aufgestellt. Es ist eine Tanzeinlage der Grundschulkinder geplant. Außerdem gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie um 14.30 Uhr eine Übung der Taekwondomitglieder.

Schiltberg-Rapperzell Der Maibaum wird am 1. Mai um 8 Uhr zum Maibaumplatz gebracht. Dort werden die Motive angebracht und gegen 10 Uhr wird der Baum gesegnet. Per Muskelkraft wird er gegen 10.30 Uhr in die Höhe gehievt. Die Maibaumfreunde bieten um 12 Uhr ein Mittagessen an. Am Nachmittag sorgt der Gartenbauverein Kaffee und Kuchen.

Sielenbach-Raderstetten Der Maibaum wird am 1. Mai zwischen 11 und 12 Uhr mit dem Kran aufgestellt.

Steindorf-Hausen Hier wird am 30. April ab 10 Uhr ein Maibaum aufgestellt. Anschließend ab 12 Uhr gibt es Mittagessen, am Nachmittag Kaffee und Kuchen.