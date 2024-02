Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Wo im Wittelsbacher Land die Wirtschaft noch im Dorf steht

Plus Dorfwirtschaften sind ein Treffpunkt im Ort. Immer mehr schließen aber für immer. Andere im Landkreis Aichach-Friedberg gehen erfolgreich neue Wege. Start unserer neuen Serie.

Von Stefanie Brand

Vor 30, 40 oder gar 50 Jahren war es die Dorfwirtschaft, an deren Stammtisch gekartelt wurde. Dort wurde der neueste Klatsch und Tratsch mit einem Bier hinuntergespült und vielleicht sogar so manches Geschäft Zigarillo rauchend vorbereitet. Die Dorfwirtschaft galt als der Treffpunkt im Ort. Doch die Dorfwirtschaft wird – zumindest in ihrer ursprünglichsten Form – immer rarer.

Kaspar Wagner, der seit vielen Jahren beim Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Kreisvorsitzender für Aichach-Friedberg ist, weiß warum: Die klassische Dorfwirtschaft, wie es sie früher gab, hat es immer schwerer. Kein Wirt könne überleben, wenn nur abends ein paar Bier ausgeschenkt werden. Das sei der wirtschaftliche Grund. Der Mangel an Nachwuchs, der Interesse an Abend- und Wochenendarbeit hat, ein anderer. Und der Anspruch der Menschen ein weiterer. Doch ebendieser (veränderte) Anspruch könnte auch ein Grund dafür sein, dass sich die klassische Dorfwirtschaft von anno dazumal weiterentwickelt – so wie es in Inchenhofen beispielsweise gleich zweimal der Fall ist.

