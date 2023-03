Zu wenig Nachfrage? Expressbus zwischen Dasing und Pasing steht vor dem Aus

Plus Nach jahrelangen Diskussionen ist die Schnellbuslinie X732 im Jahr 2020 in Betrieb gegangen. Damit könnte bald Schluss sein, obwohl der ÖPNV-Ausbau stetig gefordert wird.

Bis 2030 will der Freistaat Bayern die Zahl der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr deutlich steigern. Dafür hat er gar die sogenannte ÖPNV-Strategie 2030 entwickelt. In dem 44-Seiten-starken Papier werden unter anderem Expressbusse als Maßnahme genannt für Strecken, bei denen bislang eine Schienenverbindung fehlt. Zwischen Dasing und Pasing wurde 2020 nach jahrelanger Diskussion ein solcher Expressbus eingeführt. Doch durch die Entscheidung im Kreisentwicklungsausschuss des Landkreises Aichach-Friedberg im März und in den Gemeinden Dasing und Adelzhausen steht die Linie X732 ab 2026 vor dem Aus - zumindest in seiner derzeitigen Form.

Ab 2026 will der Landkreis Dachau rund 300.000 Euro vom Nachbarlandkreis

Aktuell fährt der Expressbus ab 5.26 bis 20.26 Uhr stündlich von Dasing über Adelzhausen, Odelzhausen, Wiedenzhausen und Sulzemoos nach München-Pasing. Rund 50 Minuten benötigt der Bus für die Strecke. Von Pasing zurück in Richtung Dasing geht es ab 6.14 bis 21.11 Uhr ebenfalls im Stundentakt. Bis Ende 2025 hat der verantwortliche Landkreis Dachau die Linie ausgeschrieben. Der Landkreis Aichach-Friedberg und die Gemeinden Adelzhausen und Dasing beteiligen sich aber finanziell: 10.000 Euro werden jeweils von Adelzhausen und Dasing übernommen; 30.000 Euro vom Kreis.

Das Problem: Die 50.000 Euro aus dem Landkreis Aichach-Friedberg reichen den Dachauern nicht mehr. Für die Neuausschreibung der Linie ab 2026 fordert der Nachbarlandkreis stattdessen eine territoriale Kostenaufteilung, was mit deutlich höheren Kosten für das Wittelsbacher Land verbunden wäre. Wie hoch die Kosten genau liegen, ist noch nicht klar. Schätzungen gehen jedoch von rund 305.000 Euro jährlich für den Landkreis Aichach-Friedberg aus, von denen wahrscheinlich rund 50 Prozent vom Land Bayern gefördert werden. Die verbliebenen 150.000 Euro wären dennoch das Dreifache der bisherigen Ausgaben für die Schnellbuslinie.

Bliebe es bei der bisherigen Kostenaufteilung zwischen Landkreis und den Kommunen, müssten Adelzhausen und Dasing zukünftig jeweils 30.000 Euro für die Schnellbuslinie hinlegen. "Das steht nicht im Verhältnis zu den Fahrgastzahlen", sagt Dasings Bürgermeister Andreas Wiesner. Auch sein Amtskollege aus Adelzhausen, Lorenz Braun, sieht mit 30.000 Euro eine Schmerzgrenze überschritten. Die Nachfrage sei einfach zu niedrig, so Braun.

Wie eine Fahrgasterhebung des MVV zwischen dem 17. September und 1. Oktober 2022 ergeben hat, steigen unter der Woche pro Tag 38 Personen in Dasing und 24 in Adelzhausen in Richtung Pasing in den Bus ein. Auf der Rückfahrt steigen 18 in Adelzhausen und 24 in Dasing aus. Samstag und Sonntag sind es in beide Richtungen deutlich weniger. "An sich ist der Expressbus eine super Sache, wenn ihn denn mehr Fahrgäste nutzen würden", sagt Wiesner. Maximal 15.000 Euro je Kommune hatten die beiden Bürgermeister angeboten - mehr sei aus haushaltspolitischen Gründen jedoch nicht realisierbar.

Für den Landkreis Aichach-Friedberg blieben demnach Kosten in Höhe von 120.000 Euro - zu viel, wie der Kreisentwicklungsausschuss entschieden hat. "Es erfolgte eine Abwägung zwischen den erheblichen Kosten, die für den Zeitraum ab Dezember 2025 im Raum stehen, und den bisherigen Nutzerzahlen", erklärt der Kreis. Die Kostenbeteiligung in der von Dachau geforderten Höhe wurde mit einer Gegenstimme abgelehnt.

Nach Ansicht des Landkreises Aichach-Friedberg und der Kommunen Adelzhausen und Dasing stehen die Nutzerzahlen nicht im Verhältnis zu den geforderten Kosten. Foto: Marina Wagenpfeil

Die finale Entscheidung über den Fortbestand der Schnellbuslinie liegt nun beim Landkreis Dachau, doch eine Fortführung in seiner bisherigen Form ohne eine höhere finanzielle Beteiligung aus dem Landkreis Aichach-Friedberg scheint unrealistisch. Der Landkreis Dachau arbeitet derzeit mehrere Varianten für die Weiterführung der Linie X732 aus. Ob und inwieweit diese Varianten auch Haltestellen im Landkreis Aichach-Friedberg ins Auge fassen, ist unklar. "Grundsätzlich möchte der Landkreis Dachau weiter an der Linie festhalten. Die aktuellen Fahrpläne werden aber wohl angepasst", heißt es dazu von der Pressestelle.

Bereits in der Vergangenheit wurden Nahverkehrsprojekte wieder eingestellt

Es ist nicht das erste Nahverkehrsprojekt im Landkreis Aichach-Friedberg, das aufgrund geringer Fahrgastzahlen wieder eingestellt wird. In der Vergangenheit gab es schon mal einen Bus, der Dasing an München anbinden sollte. "Das hat nicht geklappt", erinnert sich Wiesner. Adelzhausen startete außerdem vor rund zehn Jahren den Versuch, zu den Hauptpendelverkehrszeiten eine Busanbindung nach Odelzhausen zu etablieren. "Das wurde wieder eingestampft, weil die Nachfrage zu gering war", sagt Braun. Auch eine Buslinie von Aindling nach Langweid wurde Ende März 2012 nach einjährigem Probebetrieb wieder eingestellt.

Die Fahrt mit dem Schnellbus ist vergleichsweise bequem: In dem Doppeldecker gibt es genug Sitzplätze für jeden, die auch noch mit Ladestationen ausgestattet sind. Foto: Marina Wagenpfeil

Woran liegt es, dass zwar ein verbesserter ÖPNV im ländlichen Raum gefordert wird, dann aber die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückbleibt? Das sei schwer zu benennen, erklärt der Kreis Aichach-Friedberg. "Das Mobilitätsbedürfnis der Arbeitnehmer seit der Corona-Pandemie hat sich verändert, das heißt, mehr Menschen sind im Homeoffice und müssen nicht mehr täglich ihre Arbeitsstelle aufsuchen." Im aktuell diskutierten Fall könne laut Kreis möglicherweise auch das Alternativangebot mit dem Zug von Dasing über Augsburg-Hochzoll nach München ein Grund gewesen sein. Wiesner und Braun vermuten zudem, dass der Zielort München-Pasing womöglich für einige Pendler nicht geeignet war. "Wer etwa in den Münchner Norden oder Osten muss, der hat von Pasing ab noch einen weiten Weg vor sich", sagt Wiesner.

Ganz aufgeben will Adelzhausens Bürgermeister Lorenz Braun die Hoffnung aber nicht. "Wer weiß, was sich bis 2026 noch tut", sagt er. Womöglich übernehme das Land Bayern ja das Defizit komplett - und ermöglicht dadurch weiterhin einen Linienverkehr bis in das Wittelsbacher Land hinein. Und auch alternative Lösungen möchte er vorab nicht ausschließen: "Vielleicht denken wir dann wieder über einen Shuttle-Bus nach Odelzhausen nach."