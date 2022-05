Zugangebot auf der Paartalbahn ist schon über dem Standard

Plus Der Bayerische Bau- und Verkehrsminister Christian Bernreiter macht bei einem Besuch im Landratsamt in Aichach keine Versprechungen: Er warnt eher vor Kürzungen.

Wie manchmal alles mit allem zusammenhängt, kann Bauminister Christian Bernreiter (CSU) mit einer Ortsangabe aufzeigen. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist von den aktuellen Energiepreissteigerungen massiv betroffen. Das ist beim Blick auf die Kostenentwicklung für Treibstoffe und Strom für Busse und Bahnen leicht nachvollziehbar. Aber auch die durch Pandemie und Ukraine-Krieg gestörten Lieferketten sind ein enormes Problem.