Für das Ferienprogramm laufen schon die Vorbereitungen

Mitte Juni sollen die Angebote für das Aichacher Ferienprogramm 2024 feststehen. Der Rückblick auf 2023 fällt im Finanzausschuss zufriedenstellend aus.

Etwas weniger Angebote als im Vorjahr umfasste das Aichacher Ferienprogramm 2023 auf: 138 statt 156 Programmpunkte. Auch bei den Anmeldungen lag es mit 1174 um 80 niedriger als das Vorjahr. Die Bilanz im Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats fiel dennoch positiv aus. Für 2024 laufen schon die Vorbereitungen.

Dass es etwas weniger Angebote als 2022 gab, erklärte Hauptamtsleiterin Aurelija Igel damit, dass einige Vereine eine Pause einlegen wollten, zum Beispiel die Freude des Mittelalters, die bei den Mittelalterlichen Markttagen gefordert waren.

Mit-Mach-Circus und Batikkurse mit Künstlern in Aichach

Dafür gab es in den Herbstferien ein neues Angebot: Der Zirkus Rio Artikstik gastierte mit seinem Mit-Mach-Circus auf dem Volksfestplatz. 25 Kinder wurden dort fünf Tage lang betreut. Neu waren unter anderem auch eine magische Abenteuerreise ins Mittelalter, eine Nachhaltigkeitswerkstatt im Wald oder ein Koch- und Spaßtag. Für einige Programmpunkte, etwa das Ferienkino oder Fitness-Kurse, war keine Anmeldung notwendig. Ein Höhepunkt waren laut Igel zwei westafrikanische Batikkurse mit den Künstlern Eric Kaboré und Fabrice Rufin Kiema aus Burkina Faso.

Auch was die Finanzen angeht, bestand Grund zur Zufriedenheit. Gerechnet wurde mit 17.000 Euro an Einnahmen und 20.000 Euro an Ausgaben, also einem Defizit von 3000 Euro. Tatsächlich wurde mit 24.323 Euro sogar etwas mehr eingenommen als ausgegeben (24.232 Euro), sodass ein Gewinn von gut 90 Euro blieb.

Ab Anfang Juli Anmeldung fürs Aichacher Ferienprogramm

Für 2024 sind bereits alle bisherigen Anbieter angeschrieben worden. Es werden auch neue Veranstalter und Kurse gesucht, so Igel. Ab Mitte Juni soll das Programm feststehen und Mitte bis Ende Juni im Internet veröffentlicht werden. Auf ein gedrucktes Programm wird verzichtet. Anfang Juli sollen Anmeldungen möglich sein; die ersten zwei Wochen nur für Aichacher Kinder. Dann gibt es eine Verlosung, in der die Plätze vergeben werden. Danach können sich auch Kinder von außerhalb anmelden. (bac)

