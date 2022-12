Aichach

vor 18 Min.

Gänsehaut bei Weihnachtskonzert in Aichach für die Humanitas

Plus Rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörer kommen zum Benefiz-Weihnachtskonzert der Stadt Aichach zugunsten der Humanitas. Die Musiker bescheren ihnen Gänsehautmomente.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Einige Gänsehautmomente waren beim Benefiz-Weihnachtskonzert der Stadt Aichach am Samstag in der Grundschule Aichach-Nord zu erleben. Zum Beispiel als drei junge Klaviertalente ihr Können zeigten oder die vier Chöre, die auftraten, von Frieden und Weihnachten sangen. Für das begeisterte Publikum sangen die Chöre am Ende sogar noch Zugaben. Der Aichacher Pianist, Organist und Chorleiter Wolfgang Kraemer hatte das knapp zweistündige Konzert organisiert. Die Einnahmen kommen dem Verein Humanitas Aichach zugute. Er unterstützt damit Projekte in Rumänien und der Ukraine.

