Umfrage: Gehen Sie an diesem Samstag auf das Aichacher Stadtfest?

In Aichach steigt am Samstag das Stadtfest. Die Innenstadt wird zum Freiluftbiergarten. Wir haben die Menschen auf dem Stadtplatz gefragt, ob sie zum Stadtfest kommen.

Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet am Samstagabend wieder das Stadtfest in Aichach statt. Allerdings mit einem etwas veränderten Konzept. Es soll alles etwas kleiner und "griabiger" werden - auch im Hinblick auf die Energiekrise und den Krieg. Leckereien, Musik und Mitmachaktionen wird es trotzdem geben. Ab Mitternacht wird die Musik auf Hintergrundlautstärke reduziert. Wir wollten von Passanten und Passantinnen auf dem Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie aufs Stadtfest gehen.

Monika Schlatterer aus Aichach-Klingen. Foto: Gerlinde Drexler

Monika Schlatterer aus Aichach-Klingen:

Heuer gehe ich nicht hin. Nach drei Jahren Pause hatte ich an den Termin gar nicht mehr gedacht. Ich bin an dem Abend auf einem Konzert. Sonst war ich jedes Jahr auf dem Stadtfest. Mir gefällt die Vielseitigkeit. Man kann gut bummeln und verschiedene Stände besuchen. Und man trifft Leute, die man vielleicht das ganze Jahr über nicht gesehen hat. Die Stadt hat auch immer Glück mit dem Wetter.

Elisabeth Neuger aus Aichach-Ecknach. Foto: Gerlinde Drexler

Elisabeth Neuger aus Aichach-Ecknach:

Ich bin normalerweise immer auf das Stadtfest gegangen. Aber heuer weiß ich es noch nicht so genau. Wenn es ein bisschen geht, will ich hingehen. Wenn nicht ein Gewitter nach dem anderen kommt. Und ich war am Vortag auch schon unterwegs. Mir gefällt die Abwechslung auf dem Stadtfest. Es ist einfach mal das normale Leben und der Trubel. Es ist schön, wenn sich mal wieder was rührt.

Lilli Birzele aus Schiltberg. Foto: Gerlinde Drexler

Lilli Birzele aus Schiltberg:

Vor Corona war ich schon nicht so oft auf dem Stadtfest. Mit Corona war dann drei Jahre lang nichts mehr. Da habe ich mich schon daran gewöhnt. Ich komme gut ohne Stadtfest aus. Etwas anderes wäre es, wenn meine Enkel hinwollen würden. Dann würde ich mit ihnen schon hinfahren. Da würde ich mich dann schon aufraffen. Aber so reizt mich das Stadtfest nicht mehr so sehr.

Theresia Lechner-Kroisi aus Aichach. Foto: Gerlinde Drexler

Theresia Lechner-Kroisi aus Aichach:

Ich gehe nicht auf das Stadtfest. In der Zeitung stand zwar, dass es heuer angenehmer wird und es soll nicht so laut sein. Ich war vor Jahren mal dort. Das hat mich so abgeschreckt, dass es kein Durchkommen gab und es so laut gewesen ist. Ich gehe definitiv nicht hin. Das ist mir alles zu eng und zu laut. Früher gab es am Oberen Stadtplatz eine Blaskapelle. Heute ist das Stadtfest total auf die Jugend ausgerichtet.