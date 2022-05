Aichach

vor 16 Min.

Gelöste Stimmung beim Auftakt zur Straßenmusik am Aichacher Stadtplatz

Plus Live-Musik bei mildem Frühsommerwetter war am Freitagabend am Stadtplatz zu hören. Die J.J. Bluesband und The Big Band Theory spielen beim Auftakt der Aichacher Konzerte.

Von Manfred Zeiselmair

Am Freitagabend startete die Outdoor-Saison der Aichacher Konzerte - mit knapp drei Stunden Straßenmusik und optimalem Wetter. Zur Freude vieler Besucherinnen und Besucher, die den Stadtplatz bevölkerten. Dieser blieb am Abend für den motorisierten Verkehr komplett gesperrt.

