Aichach

11:30 Uhr

Gerd Peschek präsentiert sein neues Buch "Assoziationen"

Plus Der Aichacher Gerd Peschek verknüpft in seinem neuesten Buch Bilder und Gedanken. Er sieht sein Werk als Denkanstoß. Was ihm bei einer Walnuss einfällt.

Von Gerlinde Drexler

Ein paar Jahre lang ging Gerd Peschek mit der Idee schwanger, dann nahm er das Projekt in Angriff. Es geht um sein neuestes Buch, in dem er Bilder und Gedanken verknüpft. „Assoziationen“ hat es der Aichacher genannt. Ganz anders als in den „Wohlstandsblüten“, in denen er vor allem einen kritisch-satirischen Blick auf die Wohlstandswelt warf, zeigt Peschek sich hier eher nachdenklich.

Das Schreiben ist Pescheks Art, sich Gedanken zu verschiedenen Themen zu machen. In den „Wohlstandsblüten“ brachte er sie in Form von Gedichten oder Kurzgeschichten zu Papier. Diesmal ließ er sich von seinen vielen Fotografien inspirieren. „Bilder bewegen Gedanken – an den Standort, wie das Foto entstanden ist und wie mich das Bild anspricht“, erklärt der Rentner.

