15:49 Uhr

Brand im Griesbeckerzeller Sportheim

Einen größeren Feuerwehreinsatz hat es am Donnerstagabend in Griesbeckerzell (Stadt Aichach) gegeben. Es brannte im Sportheim des SCG.

Eine Rauchentwicklung im Keller des Sportheims in dem Aichacher Ortsteil ruft am Donnerstagabend vier Feuerwehren auf den Plan. Der Brand ist in der Sauna ausgebrochen.

Einen größeren Feuerwehreinsatz hat es am Donnerstagabend im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell gegeben. Im Keller des Sportheims des Sport-Clubs Griesbeckerzell (SCG) war ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Zeuge gegen 19.20 Uhr Rauch, der aus dem Kellerbereich des Sportheims am Schulweg aufstieg. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und verhinderte dadurch laut Polizei ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes. Im Einsatz waren neben der Freiwilligen Feuerwehr aus Griesbeckerzell die Wehren aus Aichach, Edenried und Obergriesbach. Unterstützt wurden sie von der Kreisbrandinspektion. Vier Feuerwehren sind in Griesbeckerzell im Einsatz Wie der Einsatzleiter, der Kommandant Bernhard Höß von der Zeller Feuerwehr, berichtet, war der Brand nach gut einer Stunde gelöscht. Er lobte in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit den anderen Feuerwehren, denen er für die Unterstützung dankte. Über 50 Einsatzkräfte waren laut Höß im Einsatz. Mehrere Trupps seien unter Atemschutz im Gebäude gewesen, um auszuschließen, dass sich noch Menschen im Keller aufhalten. Auf dem Sportgelände war Trainingsbetrieb. Gefährdet gewesen sei niemand, so Höß. Die Zeller Wehr war noch bis etwa 1 Uhr morgens zur Brandwache vor Ort, um zu verhindern, dass der Brand erneut aufflammt. Die Brandursache war laut derzeitigen Erkenntnissen der Polizei ein technischer Defekt in der Sauna. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Fußballspiel am Sonntag in Griesbeckerzell ist abgesagt Lutz Stammnitz, Präsident des SCG, geht von einer deutlich höheren Schadenssumme aus. Er rechnet mit einem mittleren sechsstelligen Betrag. "Statik, Decken, Fußbodenheizung - das lässt sich nicht schnell reparieren", sagt Stammnitz am Freitagnachmittag. Am Abend wolle er mit dem Präsidium über das weitere Vorgehen beraten. Das Fußball-Bezirksligaspiel der Ersten Mannschaft gegen den FC Gundelfinden II, das für Sonntag, 15 Uhr, angesetzt war, ist abgesagt. Das Sportheim ist derzeit nicht benutzbar, so Stammnitz. Bis das wieder der Fall ist, will der Verein bei der Stadt beantragen, dass er die Umkleiden und Duschen der benachbarten Grundschule benutzen darf. Ein Brand ist am Donnerstagabend im Keller des Sportheims in Griesbeckerzell ausgebrochen. Foto: Bernhard Höß, Feuerwehr Griesbeckerzell Was den materiellen Schaden angeht, macht sich der Präsident keine Sorgen. Der Verein habe eine Versicherung. Froh ist Stammnitz, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Auf dem Sportgelände trainierte die Erste Mannschaft, die Jugend hatte ihr Training gerade beendet, bestätigt er. "Eine Stunde später hätte das ganz anders ausgehen können." (bac)

