Aichach-Griesbeckerzell

vor 17 Min.

Kulturgraben und Kindergarten bewegen die Zeller

Bei Starkregen droht vom Kulturgraben in Griesbeckerzell Gefahr.

Plus Bei den Hauptthemen der Bürgerversammlung im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell bittet der Bürgermeister um Geduld. Angesprochen wird auch ein weiterer Dauerbrenner.

Von Claudia Bammer

Bei Starkregen schauen viele Griesbeckerzeller bang auf den Kulturgraben. Immer wieder laufen in dem Aichacher Ortsteil Keller voll, werden Straßen und Grundstücke überschwemmt. Abhilfe schaffen soll der Ausbau des teilweise verrohrten Kulturgrabens. Der Baubeginn lässt allerdings noch auf sich warten. Darum drehte sich eine Reihe von Wortmeldungen bei der Bürgerversammlung mit gut 100 Zellerinnen und Zellern am Mittwochabend in der Faschingshalle. Auch die Zukunft des Kindergartens war ein großes Thema.

Auf beide Themen ging Bürgermeister Klaus Habermann schon in seinem knapp 40-minütigen Bericht ein. Bei beiden, daraus machte er keinen Hehl, hätte er gerne gute Nachrichten verkündet, musste aber um Geduld bitten. Zumindest beim Ausbau des Kulturgrabens war er aber zuversichtlich: „Wir sind jetzt ganz nah dran.“ Bei dem Projekt, an dem die Stadt seit Jahrzehnten arbeitet, hatte sich 2023 kurz vor Baubeginn ein Problem bei der Förderung aufgetan. Es sei angesichts der zu erwartenden Schäden nicht wirtschaftlich, hatte das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth mitgeteilt. Ohne die sei das Projekt für die Stadt bei einer Größenordnung von über sechs Millionen Euro aber nicht zu stemmen, so Habermann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen