So ist der Faschingsumzug in Griesbeckerzell gelaufen

Plus Fast 10.000 Besucher sehen am Sonntag den Umzug in Zell. Auch der Umzug in Pöttmes und das Faschingstreiben der Paartalia in Aichach ziehen viel Publikum an.

Bunt, friedlich und harmonisch, alles super bei der "Zell ohne See"-Faschingsgaudi: Zu diesem Fazit kamen am Sonntagabend die verschiedenen Organisationen, als es im Feuerwehrhaus darum ging, eine Bilanz nach dem Faschingsumzug in Griesbeckerzell zu ziehen. Nur ein Vorfall trübte dieses Bild.

141 Bilder Bilder und Eindrücke: Das war der Faschingsumzug von "Zell ohne See" Foto: Erich Echter, Dominik Durner

Eine 20-jährige Frau attackierte einen Polizisten körperlich. Benedikt Weber, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Aichach, leitete den Einsatz der Ordnungshüter. Er sprach davon, diese Besucherin habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Daneben habe wohl auch der Konsum von alkoholischen Getränken eine Rolle gespielt. Im Bericht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ist in dem Zusammenhang von einer Panikattacke die Rede.

