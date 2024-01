Wunderbare Fabelwesen in Zell

Beim Inthronisationsball in der ausverkauften Faschingshalle im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell präsentiert Zell ohne See Faschingsprogramm und Schützenkönige.

Beim traditionellen Inthronisationsball verzauberten die Tänzerinnen und Tänzer der Faschingsgesellschaft Zell ohne See ein begeistertes Publikum. In der rappelvollen Faschingshalle im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell reisten die Garden in schimmernden und glitzernden Kostümen in die wundervolle Welt der Fabelwesen.

Doch der Reihe nach: Nachdem der Fasching in diesem Jahr besonders kurz ausfällt, wurde der Inthronisationsball mit dem Burschen- & Derndlball zusammengelegt. Unter die Gäste in stilvoller Abendgarderobe mischten sich deswegen auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher in Dirndl oder Lederhosen und verliehen dem glanzvollen Faschingsabend damit auch ein sehr bayerisches Flair.

Almenrausch präsentiert die Zeller Schützenkönige

Der Schützenverein Almenrausch eröffnete als Mitgastgeber den Ball und präsentierte sogleich die drei Zeller Schützenkönige. Konrad Metzger als Schützenkönig mit dem Luftgewehr, Larissa Ehring als Jungschützenkönigin und Zells Schützenmeister Erich Sterl als Schützenkönig mit der Pistole läuteten die erste Tanzrunde ein.

Die Schützenkönige des Zeller Schützenvereins Almenrausch mit Begleitungen: Erich Sterl (ganz links, Schützenkönig Pistole), Larissa Ehring (Mitte, Jungschützenkönigin) und Konrad Metzger (ganz rechts, Schützenkönig Luftgewehr). Foto: Natalia Günsche

Nach dem zünftig bayerischen Einstieg übernahm Faschingspräsident Norbert Bachmann das Kommando und führte durch den Abend. Getreu dem diesjährigen Motto „Die wunderbare Welt der Fabelwesen“ präsentierten die Zeller Garden fantasievolle Geschöpfe und Kreaturen in glitzernden und schimmernden Kostümen.

In freche Hexen mit Hut und knappem Rock hatte sich die Prinzengarde verwandelt, allerdings flogen beim traditionell gehaltenen Gardemarsch nicht die Besen, sondern vielmehr die Beine in die Luft.

Flankiert von Hofmarschall Justus Zederer begeisterten im Anschluss Prinzessin Diana II. und Prinz Patrick II. in ihren silbern funkelnden Gewändern das Publikum, ehe sie beim Prinzenwalzer zu den Klängen des Lovesongs „Crazy“ der Rockband Aerosmith übers Parkett schwebten.

Akrobatische Flugeinlagen zeigte die Ranzengarde. Foto: Natalia Günsche

Eine erste Stimmungsrakete zündeten die Jungs der Zeller Ranzengarde, die als Kobolde mit grünem Frack und Zylinder die Bühne stürmten. Zur passenden Musik der deutschen Folk-Rockband Versengold wirbelten die jungen Männer akrobatisch durch die Luft.

Mystische Waldelfen zum Finale

Anschließend verzauberten die kleinen Einhörner der Kindergarde ihre mächtig stolzen Eltern und das restliche Publikum. Die jungen Tänzerinnen in der Teeniegarde präsentierten sich als feuerrote Phönixe und heizten zur modernen Version des Disco-Klassikers „Hot Stuff“ kräftig ein.

Die Zeller Teeniegarde präsentierte sich als feuerrote Phönixe. Foto: Natalia Günsche

Beim großen Finale nahmen die als Waldelfen verkleideten Tänzerinnen und Tänzer der Prinzen- und Ranzengarde das Publikum ein weiteres Mal mit in die mystische Welt der Fabelwesen.

Doch auch die obligatorische Ordensverleihung durfte beim Inthronisationsball nicht fehlen. Ganz besonders bedankte sich Faschingspräsident Norbert Bachmann auch bei den vielen freiwilligen Helfern, Trainern und Näherinnen.

Abgerundet wurde der prunkvolle Ballabend durch einen Gastauftritt der befreundeten Paartalia aus Aichach und zahlreiche Tanzrunden zu den Klängen des Duos Grenzenlos. (AZ)