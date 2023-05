Aichach

18:30 Uhr

Großes Interesse an Auftaktprobe des Aichacher Volkstheaters

Plus Mit einer öffentlichen Auftaktprobe in der TSV-Halle startet das Aichacher Volkstheater in die neue Spielzeit. Mehr als 20 bekannte und unbekannte Akteure kommen.

Von Alice Lauria

Das Aichacher Volkstheater startet in die neue Spielzeit. Die Auftaktprobe fand am Sonntag statt, die Leseprobe am Dienstag. Die Premiere wird am 18. November sein.

Nachdem in den beiden vergangenen Jahren nicht, beziehungsweise nur eine einzige Vorstellung gespielt werden konnte, freue sich das Aichacher Ensemble auf das neue Stück, sagt Spielleiterin Claudia Flassig. Um welches Stück es sich handelt, wird allerdings noch nicht preisgegeben. Nur so viel ist bisher bekannt: Es wird eine Komödie sein - ein Klassiker aus dem 17. Jahrhundert, modern inszeniert.

