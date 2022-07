Aichach

Hermann Winkler stellt neues Heimatbuch über Griesbeckerzell vor

Plus Unter dem Titel "Menschen im Dorf, in Haus und Hof" hat der frühere Rektor der Zeller Schule, Hermann Winkler, sein neues Buch über Griesbeckerzell vorgestellt.

Von Erich Echter

In seiner neuen Publikation "Menschen im Dorf, in Haus und Hof" gibt Hermann Winkler Einblick in die alte Hauslandschaft des Aichacher Stadtteils Griesbeckerzell. Die neu erschienene Hausbeschreibung ist nicht das erste Buch des ehemaligen Rektors der Zeller Schule über das historische Zell. In zwei Bänden beschreibt das Dorf "Dahoam in Zell". Weitere Schriften gibt es von ihm über die Pfarrkirche St. Laurentius, die Schule, die Hofmark Griesbeckerzell und die Ortschronik von Edenried.

