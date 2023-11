Hohe Auszeichnung für früheren Gauschützenmeister Franz Achter

Franz Achter erhält die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Der frühere Gauschützenmeister und passionierte Fotograf ist vielfach engagiert.

Er ist ein engagierter Mitbürger im Aichacher Stadtleben und beim Sportschützengau Aichach: Für sein über 40-jähriges Engagement ist Franz Achter aus dem Aichacher Stadtteil Untergriesbach von Bundespräsident Walter Steinmeier mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

Im Gratulationsschreiben von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heißt es: „Sie bringen sich weit über das übliche Maß hinaus für unser Land ein. Insbesondere als 1. Gauschützenmeister des Sportschützengaus Aichach, als dessen Ehrenschützenmeister sowie als 2. Schützenmeister des Schützenvereins Griesbachtaler Untergriesbach und als Gründer und 1. Vorstand der Freunde des Mittelalters haben Sie sich bedeutende Dienste erworben." Auch Innenminister Joachim Hermann sowie der bisherige Gesundheitsminister und jetzige CSU-Fraktionschef im Landtag, Klaus Holetschek, gratulierten schriftlich.

Landrat Metzger bezeichnet Franz Achter als großes Vorbild

Neben seiner Arbeit in den genannten Vereinen engagiert sich Franz Achter im Schützenbezirk Oberbayern, im Freundeskreis des Stadtmuseum und dem Aichacher Fotoclub.

Bei der Überreichung des Verdienstordens würdigte Landrat Klaus Metzger in seiner Laudatio die ehrenamtliche Arbeit Achters. Besonders würdigte er dessen Arbeit als Fotograf. Achter verfügt über ein riesiges Bildarchiv mit historischen Aufnahmen, das er gerne zur Verfügung stellt und mit dem er Ausstellungen gestaltet. Achter mimt außerdem seit vielen Jahren den „Aichacher Nikolaus“ und öffnet mit den Kindern die Fenster am Rathaus-Adventskalender. Metzger sagte zu Achter: „ Mit deiner humorvollen und freundlichen Art bis du bei den Kindern besonders beliebt.“ Achters ehrenamtliches Wirken sei beispiellos, so Metzger. Er bezeichnete Achter als Wegweiser und großes Vorbild.