Aichach

vor 19 Min.

Hubert Stöffel stirbt mit 76 Jahren: Sein Herz schlug für den Radsport

Plus Mit 76 Jahren ist Hubert Stöffel gestorben. Der Aichacher war ein hervorragender Amateur-Radrennfahrer, danach gab er sein Fachwissen als Funktionär weiter.

Von Johann Eibl

Ein Leben für den Radsport: Mit diesen fünf Worten lässt sich ein Nachruf auf Hubert Stöffel treffend zusammenfassen. Der gebürtige Affinger, der schon in jungen Jahren zu einem Aichacher wurde, machte sich als hervorragender Radrennfahrer einen Namen, danach als Funktionär, der seinen reichen Schatz und seine Liebe zu diesem Sport auf zwei Rädern an die junge Generation weitergab. Am 3. Januar ist Stöffel im Alter von 76 Jahren gestorben, nachdem er schon länger an einer schweren Krankheit litt.

