Idyllisches Auftakt-Wochenende beim Aichacher Christkindlmarkt

Starker Schneefall am Freitag und Samstag, Sonne am Sonntag - der Aichacher Christkindlmarkt erlebt einen idyllischen Auftakt. Die Feuerwehr rettet dabei den Nikolaus.

Idyllischer hätte es beim Aichacher Christkindlmarkt am ersten Adventswochenende nicht sein können: Auf den Hütten lag dick der Schnee, bei Minusgraden schmeckte der Glühwein besonders gut und am Sonntag zauberte die Sonne einen besonders schönen Wintertag. Da machte das Bummeln zwischen den Ständen rund um das historische Rathaus und über den alternativen Christkindlmarkt am Schlossplatz richtig Freude. Die Aichacher Freiwillige Feuerwehr hatte mit ihrer Drehleiter am Wochenende einen besonderen Einsatz.

77 Bilder Die schönsten Bilder vom Auftakt beim Aichacher Christkindlmarkt 2023 Foto: Erich Echter und Gerlinde Drexler

Bis zum Ende der Adventszeit sind Karin Niederauer und Ingrid Lauber-Kratzenberger fast jeden Tag auf dem Christkindlmarkt. Ihr Programm sieht so aus: „Drüber laufen, etwas essen und dann wieder heimgehen.“ Die beiden Aichacherinnen haben sich vorgenommen, jeden Tag etwas anderes zu probieren. „Da wird daheim nichts gekocht – auf gar keinen Fall“, sagen sie und lachen. Heute haben sie mit dem süßen Baumstriezel eines der neuen kulinarischen Angebote ausprobiert. „Da hätte ich gerne eine Tasse Kaffee dazu gehabt“, sagt Lauber-Kratzenberger und bedauert, dass der auf dem Christkindlmarkt nicht angeboten wird.

Gleich nach der Eröffnung ist beim Aichacher Christkindlmarkt eine Menge los

Etwa zwei Minuten dauert es, bis die Lebkuchen am Stand der Aichacher Imker fertig gebacken sind. Sie haben wie jedes Jahr ihre Lebkuchen-Produktion auf dem Christkindlmarkt aufgebaut. Den fertigen Teig bekommen sie von der Bäckerei Bauer. Am Stand selbst müssten sie „nur noch ausrollen, ausstechen und backen“, erzählt Heike Schmalzel. Wenn es wie am Wochenende recht kalt ist, ist das Ausrollen allerdings eine anstrengende Arbeit, denn der Teig ist dann etwas zäh. „Da wird es einem nicht kalt“, sagt Schmalzel und lacht, während sie den Teig bearbeitet. Josef Braun am Ofen muss „aufpassen wie ein Haftlmacher“, damit er das Blech mit den Lebkuchen rechtzeitig herausholt. „Ratschen ist gefährlich“, sagt Braun. Bei den Imkern sind die Lebkuchen jedes Jahr ein Renner. „Vor allem, wenn sie noch warm sind“, weiß Johann Seitz aus Erfahrung.

Die hölzernen Kunstwerke am Stand der Humanitas Aichach kamen bei den Besucherinnen und Besuchern des alternativen Christkindlmarktes gut an. Foto: Gerlinde Drexler

Am Stand des Kenn i di klopft Lena Schenk den gefrorenen Schnee von den Stehtischen. Trotz des Schneetreibens sei am Freitag nach der Eröffnung „brutal viel“ los gewesen, erzählt sie. „Die Leute haben sich nicht aufhalten lassen und haben ausgehalten, obwohl sie nass geworden sind.“ Ähnlich wie bei den Bäckerinnen am Imkerstand hat auch sie kein Problem mit der Kälte: „Wenn man die ganze Zeit am Tun ist, dann wird es einem nicht kalt.“

Kerzen, Pulverseife und Plätzchen beim alternativen Christkindlmarkt

Auch am Stand der Ulrichswerkstätten (UWA) ging es am Freitag rund. Einige Kerzen, Vogelfutter und auch eines der in der UWA gebauten Vogelhäuschen seien verkauft worden, erzählt Barbara Kern. Sie wundert sich, dass die Duftsäckchen bei den Besucherinnen und Besuchern auf so wenig Interesse stoßen. Bei einer Veranstaltung in Augsburg seien die komplett ausverkauft gewesen.

Ein paar Häuschen weiter hat Fadi Aslan aus Hollenbach seinen Stand. Der gebürtige Syrer stammt aus Aleppo und hat seinen handgemachten Seifen den Namen seiner Heimatstadt gegeben. Am Stand bietet er auch Beutel mit Seife in Pulverform zum selber Mischen an. Das sei die erste Pulverseife aus natürlichen Zutaten, sagt er, und ergänzt stolz: „Darauf haben wir das Patent.“

Aichacher Feuerwehr rückt mit der Drehleiter zum Christkindlmarkt an

Am alternativen Christkindlmarkt auf dem Schlossplatz wird allerlei Weihnachtliches für den guten Zweck angeboten. Am Stand der Caritas können sich Besucherinnen und Besucher unter anderem einen Adventskranz aussuchen. Die Lebenshilfe verkauft Lose und bei der Elisabethschule gibt es wie immer selbst gemachte Weihnachtsplätzchen zu kaufen. Die Volleyballer bieten Crêpes an und bei der Wasserwacht-Jugend gibt es eine warme Suppe zu kaufen.

Einen besonderen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr Aichach. Damit der Nikolaus beim Öffnen des Fensters am Adventskalender nicht unter eine Schneelawine gerät, schaufelte die Feuerwehr einen Teil des Schnees vom Dach. Foto: Gerlinde Drexler

Auch die Aichacher Feuerwehr ist beim alternativen Markt mit einem Stand vertreten. Sie hat am Wochenende wegen des starken Schneefalls einen besonderen Einsatz am historischen Rathaus: „Wir retten den Nikolaus“, sagt Gerätewart Werner Mayer schmunzelnd. Er steht mit einem Feuerwehrkollegen im Korb an der ausgefahrenen Leiter und schaufelt einen Teil des Schnees vom Dach. Damit der Nikolaus, wenn er am Abend das Fenster am Adventskalender öffnet, vor Schneelawinen sicher ist.