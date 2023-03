Im Aichacher Rathaus führt der Vize die Amtsgeschäfte

Plus Seitdem Bürgermeister Klaus Habermann im Krankenstand ist, ist Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann in der Pflicht. Das ist nicht nur für ihn eine neue Situation.

Es ist ein Novum im Aichacher Rathaus, zumindest seit der Bürgermeister Klaus Habermann heißt – und das ist immerhin seit 26 Jahren der Fall: Der Zweite Bürgermeister führt die Amtsgeschäfte. Seit gut zwei Monaten befindet sich Habermann im Krankenstand. Seitdem ist Josef Dußmann gefordert. Wie lange noch, ist derzeit ungewiss. Habermann sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, er befinde sich "auf dem Weg der Besserung". Er gehe davon aus, dass er in absehbarer Zeit wieder voll einsatzfähig sein werde.