Im Keller des früheren Pilsstadls in Aichach bricht ein Feuer aus

Ein Zeuge sieht am Montag Rauch aus dem Gebäude an der Schrobenhausener Straße aufsteigen. Kellerräume stehen in Flammen. Der Brand im Pilsstadl weckt Erinnerungen.

Zu einem Brand ist es am Montagabend im ehemaligen Pilsstadl an der Schrobenhausener Straße in Aichach gekommen. Ein aufmerksamer Bürger hatte das Feuer entdeckt und die Polizei informiert. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Der Einsatz weckt Erinnerungen an den Großbrand in dem legendären Lokal.

"Im Pilsstadl brennt's": Diese Nachricht elektrisiert die nicht mehr ganz so jungen Aichacherinnen und Aichacher auch heute noch - Jahrzehnte nach den großen Zeiten des Pilsstadls, der am 1. Februar 1996 ein Raub der Flammen wurde.

Die Feuerwehren Aichach und Oberbernbach löschen den Pilsstadl-Brand

Mit dem damaligen Großbrand war das Feuer am Montagabend keinesfalls zu vergleichen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen laut Mitteilung der Polizei zwar bereits mehrere Räume des Kellers teilweise im Vollbrand. Die Feuerwehren aus Aichach und dem Stadtteil Oberbernbach konnten das Feuer aber relativ rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Verletzte gab es nicht. Laut Polizei kann der Sachschaden nicht näher beziffert werden, "da das Gebäude perspektivisch abgerissen werden sollte". Zur Ursache machte die Polizei keine Angaben. Sie bittet allerdings um Hinweise von Zeugen (Telefonnummer 08251/8989-00).

Zu einem Brand in den Kellerräumen des ehemaligen Pilsstadls an der Schrobenhausener Straße in Aichach ist es am Montagabend gekommen. Foto: Philipp Zucht, Feuerwehr Aichach

Das Gebäude des Pilsstadl stand seit mehr als zehn Jahren leer. Aus der Nachbarschaft hieß es am Dienstag, in dem Gebäude seien seit einiger Zeit immer wieder junge Leute eingestiegen. Derartige Versuche hatte es schon häufiger gegeben, wie eingeschlagene Fensterscheiben demonstrierten. Auch Bretter, die vor die Fenster genagelt wurden, hinderten offenbar niemanden daran, das leere Gebäude zu betreten. Ein Zusammenhang mit dem Brand am Montag ist allerdings reine Spekulation.

Der letzte Öffnungsversuch des Pilsstadls liegt über zehn Jahre zurück

Zuletzt hatte ein Gastronom aus Ingolstadt 2010 einen Wiederbelebungsversuch für den Aichacher Pilsstadl gestartet, der allerdings sang- und klanglos schon nach kurzer Zeit wieder beendet war. Die Gastronomie war zwar nach dem Großbrand von 1996 wieder aufgebaut worden und auch einige Zeit in Betrieb. Doch an die großen Zeiten des Lokals unter Werner Füßl konnten die neuen Betreiber nicht mehr anknüpfen.

Füßl hatte 1983 Aichachs erste Sauna eröffnet. Die "Paartal-Sauna" war Teil des Pilsstadls. Dort gingen die Menschen gerne zum Essen hin, aber auch zum Tanzen. Denn ein Tanzlokal war Teil des Gesamtkonzeptes, und das ging in den 80er- und 90er-Jahren bestens auf. Der Pilsstadl war über viele Jahre eine äußerst gefragte Anlaufstelle im Aichacher Nachtleben.

Im Februar 1996 geht der Aichacher Pilsstadl in Flammen auf

Es fand ein jähes Ende in den frühen Morgenstunden des 1. Februar 1996. Damals ging das Gebäude in Flammen auf. Ursache war der höchst unsachgemäße Umgang mehrerer Zechkumpane mit einem Saunaofen. Der Sachschaden wurde damals auf rund 1,5 Millionen D-Mark beziffert.

Negativschlagzeilen schrieb das Lokal noch einmal 2002, als ein Münchner Investor dort einen Swingerclub etablieren wollte. Der Aichacher Bauausschuss stimmte damals zu - gezwungenermaßen, weil die rechtliche Lage keine Ablehnung hergab. Gegen die Pläne hatte sich damals sogar eine Bürgerinitiative (BI) formiert. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass im Affinger Ortsteil Mühlhausen so ein Pärchenclub im Gewerbegebiet entsteht. Den gibt es bis heute. Dass der Swingerclub im Pilsstadl nie gekommen ist, lag aber nicht am Engagement der BI, sondern hatte finanzielle Hintergründe.