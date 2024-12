Ins Verwaltungsgebäude geht‘s jetzt durch neue Eingänge

Seit Mittwoch geht es in Aichach auf neuen Wegen ins Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt: Die Eingänge zum Erweiterungsbau vom Tandlmarkt und von der Martinstraße her sind nun geöffnet. Darauf gab Bauamtsleiterin Carola Küspert im Bauausschuss am Dienstagabend bekannt. Der gewohnte Zugang zum Altbau ist nun fürs Publikum gesperrt und den Arbeitern vorbehalten, denn am Mittwoch haben die Sanierungsarbeiten begonnen.

Das Bauamt und das Ordnungsamt mit Einwohnermelde-, Pass- und Standesamt sind bereits im November in den neuen Anbau umgezogen. Der Kostenrahmen von rund sieben Millionen Euro für den Neubau wird laut Bürgermeister Klaus Habermann eingehalten.

Icon Vergrößern Der alte Teil des Verwaltungsgebäudes wird jetzt saniert. Der Zugang in den Anbau ist links vom bisherigen Eingang. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Der alte Teil des Verwaltungsgebäudes wird jetzt saniert. Der Zugang in den Anbau ist links vom bisherigen Eingang. Foto: Erich Echter

Im Altbau hat die Sanierung begonnen. An dem Bau, der 1981 in Betrieb genommen wurde, werden Renovierungsarbeiten für 1,6 Millionen Euro vorgenommen. Der Bauausschuss hat zwei weitere Aufträge dafür vergeben. Den Bodenbelag übernimmt die Firma Hermann und Bergmüller aus Unterschneitbach für rund 105.000 Euro, die Malerarbeiten Wagner Fassadenbau aus Mühlhausen für rund 49.000 Euro. Laut Ordnungsamtsleiter Stephan Beer ist geplant, dass beide Gebäude in etwa einem Jahr wieder komplett bezogen sind.

Der Sitzungssaal im Altbau steht ab sofort nicht mehr zur Verfügung. Der Stadtrat hält seine Sitzungen während der Bauzeit wie schon in Coronazeiten in der TSV-Turnhalle ab, erstmals schon am Donnerstag, 12. Dezember. Die Ausschusssitzungen finden voraussichtlich in einem Besprechungszimmer im neuen Teil des Verwaltungsgebäudes statt.

Icon Vergrößern Der Weg ist noch nicht ganz fertig. Pflaster- und Kiesarbeiten stehen noch an. Ab Montag ist der Gehweg zwischen Tandlmarkt und Köglturm wieder frei. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Der Weg ist noch nicht ganz fertig. Pflaster- und Kiesarbeiten stehen noch an. Ab Montag ist der Gehweg zwischen Tandlmarkt und Köglturm wieder frei. Foto: Erich Echter

Eine weitere gute Nachricht hatte Küspert für alle, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind: Der Weg zwischen dem Verwaltungsgebäude und dem Köglturm ist ab nächster Woche wieder frei benutzbar. Bis dahin werden noch letzte Arbeiten erledigt.