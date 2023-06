Aichach

06:30 Uhr

Kein Flachdach in prominenter Lage beim Oberen Tor

Das Haus an der Ecke Werlbergerstraße und Sudetenstraße soll abgerissen werden. Einen Neubau mit Flachdach lehnte der Bauausschuss an dieser stadtbildprägenden Stelle ab.

Abgerissen werden soll in der Oberen Vorstadt von Aichach das Eckhaus an der Werlbergerstraße und der Sudetenstraße. Ein dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus soll es ersetzen. Dagegen hätte der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats keine Einwände gehabt, wohl aber gegen das vorgesehene Flachdach an dieser prominenten Stelle nahe des Oberen Tores.

Das bestehende Gebäude, in dem bis vor Kurzem der O2-Handyladen war, hat zwei Etagen mit Dachgeschoss und Satteldach. Zur Sudetenstraße hin wirkt das Haus wegen der Schleppgaube dreigeschossig. Das geplante Gebäude soll nach der Bauvoranfrage drei Geschosse haben, wobei auf dem dritten Obergeschoss noch eine Technik-Einhausung vorgesehen ist. Was im Bauausschuss sehr gut ankam: Während die oberen Etagen an der Sudetenstraße wie bisher bis an die Grundstücksgrenze heranreichen würden, soll das Erdgeschoss um etwa einen Meter eingerückt sein. Damit könnte der sehr schmale Gehweg dort eine Breite von etwa 2,25 Meter bekommen. Bürgermeister Klaus Habermann sagte: "Das würde uns sehr entgegenkommen."

