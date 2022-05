Aichach

11:26 Uhr

Klienten der Aichacher Tagesstätte stellen Aktionstag auf die Beine

Plus Die Tagesstätte in Aichach stellt bei ihrem Aktionstag Garten und Natur in den Mittelpunkt. Es gibt Workshops, Ausstellungen und einen Vortrag.

Von Gerlinde Drexler

Ganz im Zeichen der Natur steht der Aktionstag an der Caritas-Tagesstätte in Aichach. Den ganzen Tag über kommen am Samstag immer wieder Besucherinnen und Besucher. Sie bewundern die gehäkelten Windspiele und die selbst gemachten Vogelhäuser, lassen sich Kaffee und Kuchen schmecken oder betrachten die Ausstellungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

