Biostrom Andersbach baut doch kein Fernwärmenetz für Klingen

Plus Die Helds haben den Anschluss des Aichacher Ortsteils geplant. Jetzt ziehen sie die Reißleine. Bei einer Infoveranstaltung wollen sie die Gründe erklären.

Vor rund drei Monaten waren Manuela und Markus Held noch zuversichtlich, dass sie ihr geplantes Fernwärmenetz für Klingen (Stadt Aichach) umsetzen können. Das Ehepaar aus Andersbach versorgt mit seiner Firma Biostrom Andersbach bereits rund 110 Abnehmer in der Nachbargemeinde Sielenbach. Auch in Klingen waren etwa 100 Anschlüsse geplant. Doch daraus wird vorerst nichts.