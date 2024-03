Crowdfunding: Eine Flutlichtanlage für den Klingener Tennisverein 

Noch ist die Tennisanlage in Klingen nachts ohne Licht - aber für 20.000 Euro soll eine Flutlichtanlage angeschafft werden. Der Verein startet ein Crowdfunding.

Abends länger die Bälle übers Netz schießen oder gemütlich zusammensitzen: Die Abteilung Tennis der Wanderfreunde Klingen will eine Flutlichtanlage auf den oberen zwei Plätzen errichten. Momentan ist ab Sonnenuntergang draußen Schluss mit Licht - ein Manko für den wachsenden Verein. Mittlerweile hat die Abteilung über 200 Mitglieder, darunter 60 Kinder. „Wir wollen ihnen etwas bieten“, sagt Vorsitzender Markus Kreutmayr. Um die hohen Kosten von 20.000 Euro zu stemmen, hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt. Fördermittel vom Bayerischen Landessportverband und der Stadt Aichach stehen bereits.

Zusätzlich dazu hat der Verein nun ein Crowdfunding gestartet, unterstützt von der Raiffeisenbank. Ab einer Spende von zehn Euro gibt die Bank weitere zehn Euro mit dazu, das Ziel sind 3000 Euro. In einer kurzen Ansprache wandte sich Kreutmayr an die gesamten Wanderfreunde. Wenn nur die Hälfte der 500 Mitglieder spenden würde, habe man den Betrag schnell erreicht. Einen kleinen Wink gab es auch an die Fußballerinnen und Fußballer. „Denkt dran - viele von euch, die nicht mehr aktiv spielen, kommen früher oder später zum Tennis.“ Info: Unterstützen kann man das Crowdfunding des Vereins bis Ende April über die Internetseite der Raiffeisenbank: www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/flutlicht-wfk-tennis. (AZ)