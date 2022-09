Krieger- und Soldatenkameradschaft Klingen feiert ihr Hundertjähriges

Zwei Jahre später als geplant, feiert die Krieger- und Soldatenkameradschaft Klingen ihr rundes Jubiläum. Daran erinnert ein neues Fahnenband an der Vereinsfahne.

Mit zwei Jahren Verspätung feierte die Krieger- und Soldatenkameradschaft im Aichacher Stadtteil Klingen am Sonntag ihr hundertjähriges Bestehen. Coronabedingt hatte die Jubiläumsfeier um zwei Jahre verschoben werden müssen und fand deshalb nun im kleinen Rahmen statt.

Der Festtag begann um 6 Uhr früh durch den Weckruf. Den Festgottesdienst zelebrierte Pfarrer Michael Schönberger in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Die Messe für die gefallenen, vermissten und verstorbenen Kameraden wurde feierlich vom Kirchenchor umrahmt. Zur Erinnerung an diesen Tag wurde ein neues Fahnenband geweiht und an der Vereinsfahne angebracht.

Gedenken am Kriegerdenkmal in Klingen

Nach dem Gottesdienst versammelten sich die Kirchenbesucherinnen und -besucher am Kriegerdenkmal. Der Vorsitzende Martin Aidelsburger gedachte in seiner Rede aller verstorbenen Vereinsmitglieder und legte ihnen zur Ehre eine Schale nieder. Dieses Gedenken endete mit dem "Lied vom guten Kameraden", begleitet von drei Böllerschüssen. Danach stellte man sich zum Festumzug auf.

Angeführt von der Blaskapelle Sielenbach, marschierte der Jubelverein mit den Ehrengästen - Bürgermeister Klaus Habermann, Stadtrat Lothar Bahn und Stellvertretender Landespräsident Ulrich Kosub - und den Ortsvereinen zum „Maiwirt“.

Die Blaskapelle Sielenbach führte den Festzug vom Kriegerdenkmal zum "Maiwirt" an. Foto: Katja Lichtwald, K7 Photography

Der Festumzug wurde auch von Salut- und Böllerschüssen begleitet. Vereinskanonier Josef Schallmair und die befreundeten Böllerschützen aus Gallenbach und Unterschneitbach teilten sich entlang der Strecke auf, wo sie abwechselnd schossen.

Nach der Ankunft begrüßte Martin Aidelsburger alle Gäste. Er blickte auf die 100-jährige Vereinsgeschichte zurück und konnte dabei die ein oder andere Anekdote erzählen. Derzeit habe der Verein 74 Mitglieder, davon acht Ehrenmitglieder und mit Johann Huber noch einen Kriegsteilnehmer, der leider aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Feier teilnehmen konnte.

Dank an Helfer und Unterstützer

Ein großer Dank ging an die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die den Verein das ganze Jahr über unterstützten. Außerdem bedankte sich Aidelsburger bei allen, die mit ihren Spenden zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben. Somit endete der offizielle Teil. Nach dem Mittagessen saß man noch in kameradschaftlicher Runde zusammen und ließ das Fest im Laufe des Tages ausklingen.