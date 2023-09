Können im Bernbacher Wald Windräder gebaut werden?

Plus Nach mehreren Jahren geht es im Aichacher Stadtrat wieder um Windräder. Die Bauvoranfrage für vier Windkraftanlagen im Bernbacher Wald kommt von der Stadt selbst.

Eine Bauvoranfrage für vier Windkraftanlagen stand im Aichacher Stadtrat am Donnerstagabend auf der Tagesordnung. Sie wurde ohne größere Diskussion abgehandelt. Der Stadtrat stimmte dem Antrag einstimmig zu und erteilte das gemeindliche Einvernehmen. Eine Überraschung war das nicht, hatte die Stadt doch selbst den Antrag auf Bauvorbescheid beim Landratsamt Aichach-Friedberg gestellt.

Warum die Stadt das tut, hat Bauamtsleiterin Carola Küspert schon vor der Sitzung gegenüber unserer Redaktion erklärt. Die Stadt hat den Vorbescheid beantragt, um zu prüfen, ob im Bernbacher Wald überhaupt Windräder denkbar sind. Wie im Sommer bekannt wurde, denkt die Stadt darüber nach, selbst Energie zu erzeugen.