16:24 Uhr

"Komödie im Dunkeln": Aichacher Volkstheater sagt Aufführungen ab

Nun steht fest: Die Bühne bleibt an diesem und am nächsten Wochenende komplett dunkel. Das Aichacher Volkstheater sagte alle Aufführungen ab.

Das Aichacher Volkstheater sagt alle Aufführungen der "Komödie im Dunkeln" an diesem und am nächsten Wochenende ab. Das teilte das Volkstheater am Freitag mit.

Von Nicole Simüller

Die Bühne des Aichacher Volkstheaters bleibt an diesem und am nächsten Wochenende dunkel. Das Aichacher Volkstheater sagt alle Aufführungen der "Komödie im Dunkeln" an diesem und am nächsten Wochenende ab. Das teilte Richard Bauch, Pressebeauftragter des Aichacher Volkstheaters, am Freitagnachmittag mit. Unmittelbar zuvor hatte sich die Truppe zu einer Krisensitzung getroffen und "mit größtem Bedauern" diese Entscheidung gefällt, wie Bauch sagte. Der Grund für die Absage sei nicht etwa die Corona-Pandemie, betonte er. Vielmehr seien "familiäre Gegebenheiten im Umkreis des Ensembles" der Anlass. Weiter ins Detail wollte er mit Rücksicht auf die Betroffenen nicht gehen. Ob das Aichacher Volkstheater einen dritten Anlauf wagt, ist offen Erst am Ostermontag hatte das Ensemble mit der "Komödie im Dunkeln" in der Aichacher TSV-Halle Premiere gefeiert – nachdem die Aufführungen im vergangenen Herbst wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden waren. Ob das Ensemble einen dritten Anlauf wagt, ist Bauch zufolge derzeit noch völlig offen. Mögliche Ersatztermine würden in den Medien bekannt gegeben, so Bauch.

