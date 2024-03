Kunst, die von Werten und Überzeugungen erzählt

Plus Unter dem Titel "was auf dem spiel steht" präsentiert der Kunstverein Aichach ab Samstag eine Ausstellung im Köglturm. Es geht es um nichts weniger als Demokratie.

"Nie wieder ist jetzt – und für immer." Diese unmissverständliche Aussage steht in der Blindenschrift Braille auf einem weißen Bild auf Büttenpapier, welches ab Samstag, 16. März, im Aichacher Köglturm zu sehen ist. Um 16 Uhr eröffnet der Kunstverein Aichach dort die Ausstellung „was auf dem spiel steht“.

Die zweigeteilte Ausstellung zeigt bis Mitte April ausschließlich Werke von Mitgliedern des Kunstvereins. Ab 13. April ebenfalls um 16 Uhr beginnt der zweite Teil, für den sich Künstler und Künstlerinnen noch bis zum 22. März bewerben können. Hier werden auch Künstler außerhalb des Vereins deutschland- und weltweit gerne ausgestellt.