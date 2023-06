Aichach

vor 22 Min.

Labyrinth der Besinnung in Aichach ist zum Begehen freigegeben

Plus Das Labyrinth der Besinnung bietet in Aichach jetzt einen Ort zur inneren Einkehr. Beim Festakt rückt auch der Einsatz des St.-Afra- Hospizes in den Fokus.

Von Heike John

Auf verschlungenen Wegen zur eigenen Mitte finden kann man seit Freitag in Aichach der Freizeitanlage am Heini-Baronner-Weg. Mit der Fertigstellung des Labyrinths der Besinnung kann die Stadt ihren Bürgerinnen und Bürger sowie Gästen eine wohl landkreisweit einzigartige Attraktion bieten. Zum Festakt war auch der Schöpfer, Labyrinth-Experte Gernot Candolini, angereist.

Candolini lobte bei der Einweihung: „Meine Gratulation an die Stadt, die mit so viel Aufwand und Eleganz dieses Projekt umgesetzt hat.“ Es sei ein „schmuckes Stück“, das zu den schönsten fast tausend Labyrinthen gehöre, die in den vergangenen Jahren in Deutschland gebaut wurden. Die Neuentdeckung des uralten Symbols scheine gerade in Krisenzeiten zu boomen.

