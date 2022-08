Aichach

18:00 Uhr

So sorgt der Park am Griesbacherl in Aichach für Zeitvertreib im Sommer

Plus In Aichach gibt es im Sommer eine kühle Oase: In diesem Park ist für alle Generationen etwas dabei. Sei es ein Spielplatz, ein Kneippbecken oder ein Eidechsengehege.

Von Manfred Zeiselmair

Auch der Sommer daheim hat viele tolle Seiten. Wie die in den Gemeinden im AN-Verbreitungsgebiet aussehen, zeigen wir auch heuer in unserer Sommerserie "Sommer in...". Heute sind wir im Park am Heini-Baronner-Weg in Aichach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .