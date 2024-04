Nach Raub in Aichach: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Ein 37-jähriger Mann überfällt am Donnerstagabend einen Mann und eine Frau in Aichach. Seither suchte die Polizei nach dem Täter – mit Erfolg.

Der Raub hat Aufsehen erregt, vor allem, weil mitten in der Nacht über längere Zeit ein Polizeihubschrauber über der Aichacher Innenstadt kreiste. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung war es der Polizei in der Nacht zum Freitag nicht gelungen, den Mann zu fassen, der zuvor einen 31 Jahre alten Mann und eine 30 Jahre alte Frau überfallen hatte. Der Täter befand sich seit dem Raub auf der Flucht. Nun hat sich ein neuer Sachstand ergeben.

Der Täter hatte den Überfall am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Franz-Beck-Straße verübt. Täter und Opfer kannten sich. Deshalb wusste die Polizei, nach wem sie fahnden musste. Es handelte sich um einen 37-jährigen Mann. Dennoch verlief die Suche erfolglos. Der Täter war sofort nach der unvermittelten Attacke auf die beiden Personen in unbekannter Richtung geflüchtet.

Durch die Attacke des Räubers stürzen die Opfer in Aichach zu Boden

Inzwischen ist die Fahndung nach dem 37-Jährigen von Erfolg gekrönt worden. Auf Anfrage unserer Redaktion informierte die Pressestelle des Polizeipräsidiums in Augsburg am Dienstag, dass die Polizei den Mann am Montag gefasst habe. Ort der Festnahme war Augsburg. Weitere Details gab die Polizei bislang nicht bekannt.

Bei der Attacke durch den 37-Jährigen waren der Mann und die Frau zu Boden gestürzt. Der 37-Jährige stahl den Rucksack, den die Frau trug. Auch was den Inhalt des Rucksacks anbelangt, macht die Polizei bislang keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an, sagte der Polizeisprecher.