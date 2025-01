Nachwuchsgardetreffen der Paartalia: Mystische Wahrsagerinnen treffen auf bunte Fische

Viele Nachwuchstänzerinnen und Nachwuchstänzer stürmten am Sonntagnachmittag die Bühne in der gut gefüllten TSV-Halle in Aichach: Da zeigten mystische Wahrsagerinnen und flotte Hulatänzerinnen, bunte Fische und kesse Detektive, kleine Pantomimen und zauberhafte Ägypterinnen ihr Können beim Paartalia-Nachwuchsgardetreffen. Von Lateinamerika ging es direkt auf den Rummelplatz, zu einer glamourösen Shownacht, zu Cinderella ins Märchenland, auf eine Schatzinsel und um die ganze Welt.

Mit dabei waren der Patenverein REB Reichertshofen, die Schromlachia aus Schrobenhausen, die Hollaria und der FFC aus Augsburg, die Burgfunken aus Neuburg, die Laudonia Teens aus Lauingen und die Narrneusia aus Neusäß. Auch die Gastgeber, die Paartalia-Nachwuchsgarden, zeigten ihre Show zu „Zwei Welten, ein Paris“. Die Verlosung kam ebenfalls gut an: Die Gewinnerin des Hauptpreises, Cathi Stolz, darf sich nun auf ein „Meet & Greet“ mit dem Aichacher Prinzenpaar freuen.

Icon Vergrößern Unter Wasser ging es zum Motto „Schatzinsel“ mit der Narrneusia aus Neusäß. Foto: Michael Sailer Icon Schließen Schließen Unter Wasser ging es zum Motto „Schatzinsel“ mit der Narrneusia aus Neusäß. Foto: Michael Sailer

Viele Spiele, eine lange Polonaise und gemeinsames Tanzen mit den Aktiven der Paartalia stehen bei den beiden Paartalia Kinderbällen am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Februar, in der TSV-Halle Aichach auf dem Programm. Karten gibt es ab 4 Euro unter www.paartalia.de/shop oder an der Tageskasse.