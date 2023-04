Aichach/Obergriesbach

vor 33 Min.

"Ostern ist existenziell": Ein evangelischer und ein katholischer Pfarrer erzählen

Plus Fast zeitgleich sind Harald Baude und Tobias Seyfried als Pfarrer im Wittelsbacher Land gestartet. Nun feiern sie das erste Osterfest - eine besondere und herausfordernde Zeit.

Von Marina Wagenpfeil

Sie gehören zwar unterschiedlichen Konfessionen an, haben aber beide eine große Gemeinsamkeit: Innerhalb weniger Wochen haben Tobias Seyfried (37) und Harald Baude (33) im September 2022 ihr Amt als neue Pfarrer in ihrer Gemeinde angetreten, der eine in der katholischen Pfarrgemeinde Zegos und der andere in der evangelischen Kirchengemeinde Aichach-Altomünster. "Das war unglaublich imponierend, wie die ganzen Vereine mit ihren Fahnen in die Obergriesbacher Kirche einmarschiert sind, dahinter über 30 Ministranten", erinnert sich Baude an den feierlichen Gottesdienst im September 2022 zum Antritt seines Kollegen. Und auch Seyfried sagt über die Ordination von Baude in Altomünster nur zwei Wochen später: "Das war ein wirklich beeindruckendes Fest, bei dem man die Gemeinschaft mit vielen Wegbegleitern gespürt hat." Nun sind die beiden jungen Pfarrer seit einigen Monaten im Amt, haben sich eingearbeitet und tun es noch. Das erste Osterfest in der eigenen Gemeinde ist dabei einer der bisherigen Höhepunkte - und herausfordernd zugleich.

Voll besetzt war die Kirche St. Stephan in Obergriesbach beim Festgottesdienst zur Amtseinführung des neuen Zegos-Pfarrers Tobias Seyfried. Foto: Martin Liebau (Archivbild)

Da wären zunächst rein organisatorische Fragen. "Es sind sehr viele Gottesdienste innerhalb kurzer Zeit, die an jedem Ort auch anders begangen werden", sagt Seyfried. Gerade beim ersten Osterfest frage man deshalb als Pfarrer viel nach, was örtliche Gepflogenheiten sind, was die Gläubigen erwarten, welche Besonderheiten wichtig sind. Aber es geht auch um pragmatische Dinge, etwa wo man Palmzweige herbekommt. Aber die Karwoche ist auch aus theologischer Hinsicht für den katholischen Pfarrer herausfordernd: " Ostern, besonders der Karfreitag, ist auch für mich persönlich existenziell. Jesus ist auch für mich gestorben - warum hat er das gemacht?", fragt der 37-Jährige.

