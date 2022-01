Aichach-Obermauerbach

Hundeköder-Fund in Obermauerbach: Was Hundehalter tun können

Plus Würstchen mit Nägeln oder Fleischknödel mit Gift: Immer wieder liegen gefährliche Hundeköder im Wittelsbacher Land aus. Was Hundehalter tun können.

Von Katja Neitemeier

Sie sahen ganz harmlos aus, die Wurststücke, die ein Hundehalter bei einer Gassirunde am Mittwochabend am Radweg zwischen den Aichacher Stadtteilen Unter- und Obermauerbach gefunden hatte. Erst bei einer genaueren Betrachtung fiel auf: In ihnen steckten Nägel. Diese hätten sein Tier ernsthaft verletzten können. Es ist nicht das erste Mal, dass unbekannte Täter gefährliche Hundeköder im Landkreis Aichach-Friedberg verteilt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

