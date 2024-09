Einbruch in ein Einfamilienhaus: Schaden noch unklar

In ein Einfamilienhaus im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach haben eine oder mehrere bislang unbekannte Personen eingebrochen, berichtet die Polizei. Der oder die Täter drangen am Samstag in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr gewaltsam in ein Haus an der Welfenstraße ein. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kripo sucht Hinweise zu dem Einbruch in Oberwittelsbach

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (bac)